Monterrey se impuso con autoridad en el Gigante de Acero, con dobletes de Diana García y Lourdes Bosch

Rayadas de Monterrey consiguió una contundente victoria de 6-0 sobre Pumas Femenil en el Estadio BBVA, en un partido correspondiente a la recta final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. El conjunto regiomontano aprovechó su condición de local para sumar tres puntos importantes y mantenerse en la pelea por el liderato general del campeonato.

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El equipo albiazul dominó el marcador desde los primeros minutos, aunque fue durante la segunda mitad cuando consiguió ampliar considerablemente su ventaja. Con dobletes de Diana García y Lourdes Bosch, además de las anotaciones de Lucía García y Valerie Vargas, Monterrey aseguró el primer lugar del Grupo A y quedó a la espera de los resultados que definirán las posiciones finales de la fase regular.

Rayadas de Monterrey, en festejo de gol ante Pumas | IMAGO7

Rayadas tomó ventaja ante Pumas Femenil desde el primer tiempo

El marcador se abrió apenas al minuto 10, cuando Diana García apareció dentro del área para rematar de cabeza un centro enviado desde uno de los costados. La futbolista regiomontana aprovechó la oportunidad para vencer a la guardameta universitaria y colocar el 1-0, resultado con el que las locales comenzaron a controlar el encuentro.

Pumas Femenil intentó responder mediante acciones a balón parado y algunas aproximaciones al área rival, pero la defensa de Monterrey logró contener los ataques. A pesar de los intentos de ambos equipos, el marcador permaneció 1-0 hasta el descanso, por lo que las universitarias todavía mantenían posibilidades de igualar el encuentro antes del inicio del complemento.

La segunda mitad comenzó con una ofensiva de Rayadas que terminó por ampliar la diferencia. Lucía García marcó el 2-0 al minuto 49 con una definición dentro del área, mientras que apenas dos minutos después Diana García consiguió su segundo gol de la noche al aprovechar una oportunidad a corta distancia para colocar el 3-0.

Rayadas de Monterrey, en festejo de gol ante Pumas | IMAGO7

¿Qué necesita Rayadas para terminar como líder general de la Liga MX Femenil?

Con una ventaja de tres anotaciones, Monterrey mantuvo el control del partido y realizó modificaciones en su alineación. Una de las más importantes fue el ingreso de Lourdes Bosch al minuto 71, quien aprovechó sus minutos sobre el terreno de juego y consiguió el cuarto gol del encuentro al 81', aumentando la diferencia frente al conjunto universitario.

La goleada continuó apenas tres minutos después, cuando Valerie Vargas marcó el 5-0 al minuto 84 mediante un disparo de larga distancia. Finalmente, Lourdes Bosch volvió a aparecer dentro del área durante el tiempo agregado y anotó al 90+1', completando su doblete y estableciendo el 6-0 definitivo en el Gigante de Acero.