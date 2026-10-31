"Una parte de mí se murió": Marco ‘Pikolín’ se sincera sobre el doloroso y abrupto final del retiro

El exdefensa confesó el profundo vacío emocional enfrentan los futbolistas al colgar los botines

El adiós a las canchas suele presentarse ante los reflectores como una simple transición natural en la vida de un deportista de alto rendimiento, sin embargo, en la intimidad del post-retiro, la historia adquiere matices profundamente dolorosos. Así lo dejó en claro Marco Antonio ‘Pikolín’ Palacios, quien durante su participación en el podcast Los Facheros del Futbol se despojó de cualquier armadura mediática para relatar el duro impacto emocional que significó dejar atrás su etapa como futbolista profesional.

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Lejos de romantizar los años de gloria, el exdefensa central explicó que la abrupta ruptura con la rutina cotidiana representa el golpe más difícil de asimilar para un atleta. El legendario zaguero describió con total franqueza cómo se desvanece aquel estilo de vida lleno de privilegios y horarios estructurados.

"Yo tomé la decisión, pero sí pega. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a una rutina que amas, una rutina que es me voy temprano... sales 2-3 de la tarde, bañadito, perfumadito y rico, y vas a tu casa y vas a tu familia. Es una vida de privilegiado, la de futbolista. Entonces, de repente estás ahí, no sabes qué hacer", relató con evidente nostalgia.

Marco Antonio Palacios en conferencia de prensa | DANIEL GAMEZ

¿Cuándo se retiró Pikolín Palacios?

La travesía de Marco Antonio Palacios en los terrenos de juego profesionales llegó oficialmente a su fin el 16 de diciembre de 2016 (ofreciendo su conferencia de despedida el 19 de diciembre de ese mismo año) a la edad de 35 años.

Tras una trayectoria de 338 partidos disputados y 10 goles en la Primera División, vistiendo las camisetas de Veracruz, Morelia y consolidando su legado con los Pumas, club con el que conquistó cuatro títulos de Liga MX (Clausura 2004, Apertura 2004, Clausura 2009 y Clausura 2011) y el emblemático Trofeo Santiago Bernabéu. Su salida se dio tras no encontrar acomodo en el máximo circuito y quedarse con las ganas de recibir una última oportunidad directiva para retirarse en el Pedregal.

Marco Antonio Palacios, durante juego con Pumas | MEXSPORT

A raíz de ese trago amargo, el exjugador decidió realizar un análisis personal sobre la salud mental en el balompié, concluyendo que ningún deportista está verdaderamente preparado para ese momento sin importar la edad.