¡La defensa tiene en peligro el liderato del América! Las Águilas acumulan 10 partidos sin dejar su arco en cero

El equipo de Guillermo Almada ha recibido 20 goles en sus últimos 10 encuentros y necesita vencer al Toluca para defender el primer lugar de la clasificación y recuperar la fortaleza del Estadio Banorte

El liderato del América peligra y uno de los principales motivos es su incapacidad para mantener su portería en cero. Esta noche, las Águilas reciben al Toluca en el Estadio Banorte con la obligación de sumar puntos, pues una derrota podría costarles el primer lugar y abrirle la puerta a Cruz Azul y Chivas para superarlos en la clasificación.

Ya pasaron 10 partidos oficiales, alrededor de dos meses, desde la última vez que el conjunto azulcrema consiguió mantener su arco invicto. Aquella ocasión fue en la Jornada 6, cuando derrotó 1-0 al Puebla. Desde entonces, no ha podido terminar un solo encuentro sin recibir gol.

La cifra es preocupante: en estos últimos 10 compromisos, América ha recibido 20 anotaciones, es decir, un promedio de dos goles en contra por partido. Una fragilidad defensiva que no ha logrado corregir ni siquiera con las incorporaciones de Santiago Bueno y Santiago Ramos, pues la zaga todavía está lejos de consolidarse.

Miguel Borja celebra un gol con América | IMAGO 7

Y aunque la ofensiva mantiene un buen ritmo goleador, el equipo de Guillermo Almada tampoco ha conseguido encontrar regularidad. Las goleadas como visitante ante León y Atlas contrastan con los tropiezos en casa frente a Pachuca y Xolos, resultados que han sembrado dudas sobre el verdadero rendimiento del equipo en este cierre de torneo.

A esto se suma que el Estadio Banorte ha dejado de ser una fortaleza. Las Águilas acumulan cuatro partidos consecutivos como locales sin conseguir una victoria, una racha que buscarán romper precisamente ante los Diablos Rojos.

Por ello, América tiene una doble misión esta noche: recuperar la solidez defensiva y reencontrarse con la victoria. Dejar su portería en cero no solo representaría un alivio para una zaga que ha mostrado constantes dificultades, sino también un paso importante para reconciliarse con su afición y encarar el cierre de la temporada con el objetivo de conservar el liderato general.

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Leagues Cup

América 2-2 Monterrey

León 1-0 América Liga MX

Cruz Azul 4-3 América

América 2-2 Chivas

Necaxa 2-4 América

América 1-1 Monterrey

León 3-5 América

Atlas 2-5 América

América 1-2 Pachuca

América 1-1 Xolos