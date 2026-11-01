Esta es la lista de equipos que, con dos jornadas por jugarse, ya son la decepción del campeonato

Se juega la Jornada 15 del Apertura 2026 y ya es una lista amplia la de equipos que se perderán la Liguilla del futbol mexicano en esta ocasión, encabezados por Tigres, ya que han tenido su peor torneo desde 2014, la última vez que no habían entrado a la 'Fiesta Grande'.

Sin necesidad de repasar el tramo más reciente de competencia, podemos hablar de los Bravos de Juárez, quienes han tenido un torneo absolutamente para el olvido, por lo que se suman a la lista de clubes que no podrán buscar la oportunidad de ser campeones de Liga MX.

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Equipos que ya están fuera

Repasemos de abajo para arriba, pues ya sin posibilidad siquiera de salir del fondo de la tabla, Juárez es el equipo que fue eliminado incluso con muchas más semanas de anticipación; incluso después de haberle ganado a Querétaro, son solo ocho puntos los del último lugar de la clasificación.

Necaxa tiene que jugar su Jornada 15 ante Santos Laguna y tiene también dos partidos restantes; sin embargo, aunque ganara esos nueve puntos, solamente alcanzaría la cifra de 19, mismos que tiene Atlético San Luis que es 13 el puesto, así que no hay nada que los haga meterse a la clasificación.

José Luis Rodríguez, jugador de Juárez, en festejo de gol | IMAGO7

Atlante, que es el 16 de la tabla, pierde ante Chivas y con ello prácticamente no podrá sumar una cantidad importante de puntos para meterse a la siguiente ronda, mismo caso que Puebla y Tigres con sus derrotras ante Pumas y Pachuca en esta décimo quinta fecha.

Al borde del abismo

Uno de los equipos que podría acceder todavía a la Liguilla es San Luis, pues en el lugar 13 cuenta con 19 puntos y podría llegar a 25 si gana sus últimos dos duelos, pero también depende de los resultados de los equipos que están en los clasificados por el momento. Santos Laguna y Pachuca se encuentran básicamente en la misma situación.