Los Tuzos se quedaron con la victoria 3-0 en el Hidalgo en la Jornada 15

La derrota de Tigres por marcador de 3-0 ante Pachuca dejó al conjunto felino prácticamente eliminado del Apertura 2026 y muy cerca de poner fin a una de las rachas más importantes de su historia reciente: 12 años consecutivos disputando la Liguilla del futbol mexicano.

¿Cuál es el panorama para Tigres?

El resultado ante los Tuzos complicó todavía más el panorama para los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, que ahora dependen de una combinación de resultados para mantener vivas sus posibilidades de avanzar a la fase final del campeonato.

A Tigres solamente le quedan dos partidos por disputar en la fase regular, por lo que su máximo alcance sería llegar a 21 puntos, siempre y cuando consiga ganar ambos encuentros. Sin embargo, esa cifra luce insuficiente ante la competencia que tiene por delante.

El segundo gol de Rondón en el Pachuca vs Tigres | IMAGO7

Y es que actualmente existen seis equipos que se encuentran por encima de los felinos en la clasificación y que todavía tienen posibilidades de alcanzar o superar esa cantidad de unidades, lo que reduce considerablemente las opciones de los universitarios de meterse entre los ocho primeros lugares.

De esta manera, el margen de error para Tigres prácticamente desapareció. Además de estar obligado a conseguir los seis puntos restantes, el equipo necesitaría que varios de sus rivales directos dejen unidades en el camino para aspirar a una clasificación que luce cada vez más complicada.

Gol fortuito de Rondón ante los Tigres en el Estadio Hidalgo | IMAGO7

¿Se acabará la racha?

En caso de no conseguir el boleto, Tigres terminaría con una racha de 12 años consecutivos participando en la Liguilla, una etapa en la que se convirtió en uno de los protagonistas habituales del futbol mexicano y conquistó varios de sus títulos más importantes.

Así, el cierre del Apertura 2026 podría marcar un momento complicado para la institución felina, que después de más de una década acostumbrada a disputar las fases finales, está cerca de quedarse fuera de la pelea por el campeonato.