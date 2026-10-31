Después de varias jornadas, ambos futbolistas todavía tienen números discretos

La llegada de Guillermo Martínez y Emiliano Gómez representó una apuesta de Tigres para fortalecer su ataque de cara al Apertura 2026; sin embargo, después de varias jornadas, ambos futbolistas todavía tienen números discretos y la pregunta comienza a surgir: ¿han cumplido con las expectativas?

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Caso de Guillermo Martínez

El caso de Guillermo Martínez, conocido como el ‘Memote’, es el que más llama la atención por su posición dentro del campo. El delantero mexicano ha disputado cinco partidos con la camiseta felina y registra apenas un gol, una cifra que refleja que todavía no ha conseguido consolidarse como una alternativa determinante en el frente ofensivo.

Memo Martínez celebrando su primer gol con Tigres | IMAGO7

¿Cuáles son los números de Emiliano Gómez?

Por su parte, Emiliano Gómez suma seis apariciones con los universitarios y tiene una asistencia como principal aportación estadística. El atacante uruguayo ha tenido participación en el equipo, pero todavía tiene pendiente traducir sus minutos en mayores contribuciones ofensivas, especialmente en el apartado goleador.

Aunque ambos futbolistas han tenido oportunidades para mostrarse, sus estadísticas reflejan una producción limitada. Entre los dos acumulan 11 partidos disputados, un gol y una asistencia, números que dejan abierta la discusión sobre el rendimiento de las incorporaciones ofensivas del conjunto auriazul.

Emiliano Gómez preocupado por una jugada l MEXSPORT

También es importante considerar que todavía cuentan con margen para mejorar sus registros y ganarse un lugar más importante dentro de la rotación. En un equipo que necesita alternativas para acompañar a sus principales referentes ofensivos, tanto Martínez como Gómez tendrán que aprovechar las oportunidades que reciban.

Por ahora, el balance estadístico de ambos refuerzos está lejos de ser sobresaliente. Tigres necesita que sus incorporaciones comiencen a pesar en el marcador y que Guillermo Martínez y Emiliano Gómez puedan demostrar que tienen argumentos para convertirse en piezas importantes del proyecto felino.