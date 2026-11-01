Los Tuzos se quedaron con la victoria 3-0 en el Hidalgo

Los Tuzos del Pachuca ligaron su segunda victoria tras imponerse con contundente 3-0 sobre los Tigres para seguir soñando con Liguilla. Salomón Rondón catapultó la goleada con un doblete para llegar a 15 anotaciones en su cuota individual.

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¿Cómo fue el partido?

Los locales iniciaron avisando sobre el marco de Nahuel Guzmán y al minuto 19 Rodolfo Pizarro sacaba un tremendo zapatazo que terminaba por volar tras conectar a la altura del tiro penal y sin marca.

Antes de la media hora, Jesús Garza se perdía una clara para Tigres; el lateral recibió un exquisito centro y su remate se fue por un lado del arco, en otra clara del partido que no se concretaba en anotación.

Gol fortuito de Rondón ante los Tigres en el Estadio Hidalgo | IMAGO7

Salomón Rondón, el goleador del Apertura 2026

Finalmente, antes del entretiempo, Salomón Rondón marcaba de rebote después de que la zaga defensiva termina despejando y el esférico pegaba en la humanidad del delantero venezolano.

Para la parte complementaria llegaría un segundo golpe para los Felinos. Al 53' aparecía un gran desborde de Idrissi, por la banda de la izquierda, que llegaba hasta línea de fondo y sacaba un centro para que Salomón Rondón conectara para su doblete en el partido.

El segundo gol de Rondón en el Pachuca vs Tigres | IMAGO7

Con el tanto, el delantero sudamericano llegó a 15 goles en el Apertura 2026, dejando muy atrás a Juninho, que es su más cercano perseguidor, con 9 goles en el campeonato.

Pero aun faltaba más, Kenedy sacaba un riflazo desde los linderos de la media luna tras un servicio de Oussama Idrissi y el balón terminaba ingresando al arco de Nahuel Guzmán, que simplemente se quedó estático ante el tiro raso.

Con el 3-0 más que resuelto llegaría una expulsión para Tigres después de una fuerte entrada por atrás de Alan Franco sobre el propio Kenedy que segundos antes se había enganchado en una discusión con Fernando Gorriarán.