Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del Atlante, en partido ante Chivas | MEXSPORT

El técnico del Atlante volvió a la casa de Chivas y fue recibido entre silbidos por la afición rojiblanca

Miguel 'Piojo' Herrera tuvo un regreso complicado al Estadio Akron, desvió a que antes del encuentro entre Chivas y Atlante, el entrenador de los Potros de Hierro fue recibido con abucheos por parte de los aficionados del Guadalajara, quienes manifestaron su descontento por el técnico mexicano.

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El estratega azulgrana volvió a una plaza que conoce bien, aunque su trayectoria está especialmente marcada por su paso por el América, uno de los principales rivales del Rebaño Sagrado.

Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del Atlante, en partido ante Chivas | MEXSPORT

Herrera construyó una etapa exitosa con las Águilas, al conquistar dos títulos de Liga MX; el Clausura 2013 y el Apertura 2018. Además, consiguió una Copa MX y un Campeón de Campeones.

Ahora, al frente del Atlante, el Piojo regresó al Akron para enfrentar a un Guadalajara que pelea por los primeros puestos, mientras los Potros buscan salir de la parte baja de la clasificación

Jugadores de Chivas saliendo a calentar antes de enfrentar a Atlante | MEXSPORT

Chivas se adelanta en el marcador

Guadalajara tomó ventaja rápidamente y abrió el marcador al minuto 8, cuando Santiago Sandoval aprovechó un pase largo de Luis Romo para definir de zurda dentro del área y colocar el 1-0.

El Rebaño en 15 minutos de compromiso está siendo mejor que los Potros de Hierro al sumar un disparo a puerta y 102 pases, aparte de tres tiros libres.