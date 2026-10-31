A 8 años de la noche negra: Cuando Atlante eliminó a Chivas en Copa MX y provocó la furia incontrolable de Jorge Vergara

La eliminación ante Atlante que provocó uno de los regaños más fuertes de Vergara en Chivas

La inesperada caída de las Chivas de Guadalajara en la Copa MX de 2017 desató el enojo de Jorge Vergara. El equipo rojiblanco no pudo superar a los Potros de Hierro de Atlante en el Estadio Akron y protagonizó una de las noches más amargas de aquella etapa.

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La noche del 31 de octubre de 2017, el Rebaño Sagrado recibió a los Potros de Hierro en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a los cuartos de final del torneo copero. El conjunto dirigido por Matías Almeyda llegaba con la obligación de avanzar, pero terminó protagonizando una inesperada eliminación.

El Guadalajara tomó ventaja al minuto 49 con una anotación de Carlos Fierro, por lo que parecía encaminarse a las semifinales. Sin embargo, Atlante reaccionó y encontró el empate al minuto 65 mediante Cristian Tarragona.

Con el 1-1 en el marcador, el boleto tuvo que definirse desde los once pasos. En la tanda, los azulgranas fueron contundentes y acertaron sus cinco disparos, mientras que Rodolfo Pizarro falló su ejecución ante el guardameta Gerardo Ruiz.

Jorge Vergara, en conferencia de prensa | MEXSPORT

El marcador final fue de 5-3 en penales a favor del Atlante, que dejó fuera al vigente campeón de la Copa MX.

La derrota que hizo explotar a Jorge Vergara

El resultado provocó un enorme malestar en la institución rojiblanca. La eliminación fue especialmente dolorosa porque Chivas venía de vivir uno de sus mejores momentos recientes, después de conquistar el doblete de Liga MX y Copa MX en el primer semestre de 2017.

La reacción de Jorge Vergara quedó asociada con uno de los regaños más importantes hacia el plantel rojiblanco. La exigencia del empresario era mantener a Chivas en los primeros planos del futbol mexicano, por lo que una eliminación de esa naturaleza representaba un golpe difícil de aceptar.

Jorge Vergara, expropietario de Chivas, en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

"¡Arrogantes! Si se vieran como se veían desde acá arriba ¡La arrogancia que tenían! ¡La soberbia! No me chinguen que la temporada pasada fuimos campeones y el mismo equipo no pudo hacer lo mismo. Ustedes perdieron el partido y lo perdieron en penales ante el Atlante, penúltimo lugar del ascenso ¡Atlante, no manchen!", exclamó.

Tengo 26 años de mi vida con muchos problemas y los últimos dos años de mi vida ¡de la chingada! He tenido los dos putos años con más problemas en toda mi puta mi vida. De salud, emocionales, personales, con el negocio, con los pinches abogados, con los jueces, con la corrupción, ¡Y no me rajé un puto día!, ¡Ni un puto dejé de pagarles a ustedes un centavo!