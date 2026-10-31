Chivas y Atlas buscan terminar en los primeros cuatro lugares de la tabla por primera vez en 30 años

Los equipos tapatíos podrían compartir el top 5 del Apertura 2026 con ciertas combinaciones

El futbol tapatío podría estar ante uno de sus momentos más especiales de las últimas décadas. Chivas y Atlas se encuentran en la pelea por los primeros puestos de la clasificación general del Apertura 2026, una situación que podría marcar un precedente histórico para los dos clubes más representativos de Guadalajara.

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Desde el inicio de los torneos cortos en 1996, rojiblancos y rojinegros no han conseguido terminar una misma fase regular dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla general.

Aunque en distintos campeonatos ambos han tenido actuaciones destacadas y han logrado acercarse a los puestos de privilegio, nunca han coincidido entre los cuatro mejores al finalizar la fase regular durante este periodo.

Equipo de Atlas en el Invierno de 1996 | MEXSPORT

En el Invierno 1999, Atlas terminó como líder de la clasificación general, mientras que Chivas ocupó la quinta posición. Un torneo después, en el Verano 2000, Guadalajara finalizó en el cuarto puesto y los rojinegros en el quinto, por lo que apenas un lugar separó a ambos equipos de coincidir entre los cuatro mejores del campeonato.

Otros antecedentes se presentaron en el Apertura 2004 y el Clausura 2015. En ambos campeonatos, Atlas consiguió terminar en la cuarta posición, mientras que Guadalajara ocupó el quinto puesto.

Chivas en el Apertura 2004 | MEXSPORT

Sin embargo, el panorama del Apertura 2026 podría cambiar esa historia. Con ambos equipos instalados en la parte alta de la clasificación, existe la posibilidad de que Guadalajara vuelva a tener a sus dos representantes entre los cuatro mejores del campeonato.

Equipo de Atlas en 2015 | MEXSPORT

De conseguirlo, no solamente sería un logro deportivo para ambas instituciones, sino también un acontecimiento significativo para la afición de la Perla Tapatía, que podría ver a sus dos equipos competir simultáneamente por los primeros lugares de la Liga MX.

La rivalidad entre Chivas y Atlas siempre ha estado marcada por el orgullo de representar a Guadalajara. Ahora, más allá de los enfrentamientos directos y la disputa por demostrar quién es el mejor equipo de la ciudad, ambos podrían compartir un objetivo poco habitual: cerrar el campeonato entre la élite del futbol mexicano.