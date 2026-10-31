La visita de la escuadra de la Tercera División Profesional procedente de Guanajuato terminó en un atraco al interior del campamento de los Rayos

Lo que debía ser una jornada de desarrollo y competencia deportiva en la Tercera División Profesional se transformó en una auténtica pesadilla para el conjunto Plan de Ayala, registrado oficialmente ante la federación como Santa Ana del Conde F.C.

La delegación procedente de León, Guanajuato, vivió momentos de profunda molestia al descubrir que las instalaciones del Club Necaxa fueron vulneradas, resultando en el saqueo total de los objetos personales de los jóvenes futbolistas mientras disputaban su compromiso oficial.

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Aprovechando el lapso en el que el plantel visitante se encontraba concentrado en el terreno de juego, personas ajenas y sin identificar violentaron la seguridad del área de camerinos asignada para sustraer mochilas y artículos de alto valor económico. Tras el silbatazo final, los atletas regresaron al vestidor únicamente para percatarse del hurto masivo.

De acuerdo con el acta de hechos formal, respaldada por las firmas del director técnico José Manuel Macías Lozano y el representante Gael de Jesús Galván González, el inventario de lo robado incluye:

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Lejos de encontrar apoyo por parte de la institución anfitriona, el cuerpo técnico y los directivos guanajuatenses externaron su total frustración ante la postura adoptada por el personal de seguridad y administrativo del Necaxa. Según la denuncia de los afectados, los encargados del inmueble se negaron rotundamente a mostrar o facilitar los videos del circuito cerrado de televisión, obstaculizando las labores para identificar a los responsables.

Jugador de Santa Ana l Instagram: @santaanadelcondefc