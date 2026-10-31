La idea tiene como sustento cuatro puntos importantes para su consolidación

La Federación Mexicana de Futbol tomó al toro por los cuernos. Mikel Arriola, comisionado del organismo, dio a conocer la creación del Fondo de Solidaridad con el objetivo de fortalecer la Liga de Expansión.

​La idea tiene como sustento cuatro puntos importantes para su consolidación.

​La iniciativa tiene la finalidad de incentivar la formación de talento de jugadores mexicanos, mejorar la infraestructura para una mayor experiencia del aficionado —algo en lo que se ha hecho mucho énfasis en los últimos años— y reducir brechas económicas que impedían que los clubes que ascendían estuvieran a un nivel competitivo y económico a la par de la Primera División.

Mikel Arriola en la Final de la Sub- 20 l MEXSPORT

Medida bien recibida por los 18 clubes de Liga MX

​Mikel Arriola considera que el fondo es el inicio de una política a cargo de la FMF para incentivar a formadores de talento con recursos que se reviertan y fortalezcan su capacidad para escalar en las distintas divisiones que conforman la pirámide del futbol mexicano que, como se presentó hace poco tiempo, tiene como base el sector amateur y concluye en la Liga MX.

​La medida fue bien recibida por los 18 clubes del futbol mexicano, ya que enriquecerá un crecimiento integral debido a que las distintas categorías construirán un modelo que genere mayores oportunidades de desarrollo y competitividad para los clubes.

Logo de la Liga MX | IMAGO7

¿De dónde provendrá el fondo?

​A diferencia del pasado, este fondo que se repartirá no provendrá de las multas impuestas a los equipos que ocupan los últimos lugares de la tabla general, sino de un plan en conjunto con los 18 equipos que buscan la consolidación de las estructuras deportivas y administrativas que contribuyan a que los clubes cumplan con los requisitos para participar en la Liga MX.

​La iniciativa revela un plan importante de la Federación Mexicana de Futbol que busca integrar a todos los actores futbolísticos para que los aficionados sean los más beneficiados con este tipo de medidas, las cuales generan un ambiente muy positivo de cara al futuro del balompié mexicano.