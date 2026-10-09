Integrantes de la FMF en el Foro Regional de Futbol Formativo | ILIANY APARICIO

La Federación busca fortalecer las bases del futbol mexicano con una nueva iniciativa

El desarrollo del futbol mexicano busca fortalecerse desde sus bases. La Federación Mexicana de Futbol puso en marcha una iniciativa para reunir a especialistas y abrir espacios de análisis sobre la formación de nuevos talentos, con la inauguración del primer Foro Regional de Futbol Formativo, realizado en Guadalajara.

Fue este jueves 8 de octubre en las instalaciones del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) de Jalisco, con la participación de especialistas nacionales y representantes de distintos sectores del balompié.

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, en el Foro Formativo de Futbol Regional | ILIANY APARICIO

La ceremonia estuvo encabezada por Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF; Luis Fernando Ortega Campos, director general del CODE Jalisco, quien acudió en representación del gobernador Pablo Lemus.

También estuvieron presentes José Antonio Huizar, presidente del Sector Amateur; Mauricio Bailón González, director general de Desarrollo Deportivo de la FMF, así como los exseleccionados nacionales Pavel Pardo, Jonny Magallón y José Manuel de la Torre.

Con estos foros regionales, la Federación busca generar espacios de encuentro entre especialistas y actores involucrados en el futbol formativo, un área clave para el desarrollo de jugadores desde sus primeras etapas.

La inauguración en Jalisco representa el arranque de esta iniciativa regional, que pone sobre la mesa la importancia de trabajar en la formación futbolística y fortalecer las bases del balompié en México.