La escuadra azulcrema recibe a unas necesitadas Azulgranas en la recta final del Apertura 2026

El partido América ante Atlante por la Jornada 13 de la Liga Femenil se transmite en vivo en México este domingo 1ro de noviembre a las 03:45 PM (horario del centro de México) a través de ViX Gratis y el canal oficial de YouTube de la Liga Femenil.

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La actividad del Apertura 2026 de la Liga Femenil entra en su recta final con la disputa de la Jornada 13 de 14 del nuevo formato de competencia. El Estadio 'El Nido' será el escenario de un choque con realidades completamente opuestas, donde las Águilas se medirán ante el Atlante, en un compromiso donde las azulcremas llegan con la tranquilidad de tener el boleto asegurado a la fase de eliminación.

El conjunto azulcrema atraviesa un momento dorado a nivel institucional y deportivo. Recientemente, el club fue reconocido como uno de los mejores equipos del mundo en la gala del Balón de Oro, destacando también el plano individual con la delantera Scarlet Camberos, quien se posicionó en el puesto 21 de dichos galardones.

Irene Guerrero tras anotar con América en Liga Femenil| IMAGO7

Además del impresionante momento ofensivo que encabeza Geyse como la máxima goleadora del certamen con 20 anotaciones. Sin embargo, debido a la carga de partidos y a que el pase a la Liguilla ya amarrado, es probable que el cuerpo técnico decida dosificar cargas, por lo que las figuras principales podrían no ver acción durante los 90 minutos completos.

Por su parte, la escuadra del Atlante vive un escenario contrastante en lo que representa su primera participación histórica en la categoría femenil. Las Azulgranas marchan en la parte baja de la tabla general con apenas 7 unidades tras 12 fechas, acumulando tres derrotas consecutivas y una sequía de cuatro partidos sin conocer la anotación, por lo que buscarán dar la campanada ante uno de los gigantes del circuito rosa.

Atlante Femenil en su duelo ante Querétaro | Imago7

Dónde ver América vs Atlante