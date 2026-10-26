Scarlett Camberos lanza mensaje desde la Ceremonia del Balón de Oro: “Estoy agradecida de representar al América”

La jugadora fue nominada dentro de las mejores del 2026

Scarlett Camberos vivió un momento inolvidable como nominada al Balón de Oro 2026 en la ceremonia de la edición número 70 en Londres y desde el evento la jugadora no dejó pasar un momento para mostrar su felicidad diciendo: “Estoy muy agradecida de representar al América”.

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A través de un video publicado, en las redes sociales, del Club América desde el país inglés la jugadora destacó su emoción momentos antes de ingresar al evento estelar de la noche, incluso mostrando su nerviosismo.

“Bueno con cualquier número que iba a quedar hoy, pues estoy muy agradecida de estar aquí y representar al Club América y a México y a mis compañeras”, catapultó Camberos.

Scarlett Camberos en la gala del Balón de Oro con su playera de América | AFP

Asimismo mostró su eterno agradecimiento: “Sobre todo muy agradecida y sí, un poco de ansiedad y nervios, de que ya vamos a entrar a la ceremonia, pero todo bien”.

Scarlett Camberos en la alfombra roja del Balón de Oro en Londres | AP

¿En que lugar se ubicó Camberos?

Cabe mencionar, que desde antes del inicio de la ceremonia, la página oficial del galardón reveló el ranking, a excepción del Top 10, y Scarlett Camberos quedó en el lugar 21.

Pese a no meterse entre las 20 mejores, para tratarse de su primera nominación finalizó en un buen sitio, ya que incluso superó a jugadoras de más renombre internacional.

Scarlett Camberos con América en un partido de la Liga Femenil | IMAGO 7

Los meritos de Scarlett Camberos

La mexicana recibió la nominación después de un histórico 2026. Bajo el mando de Ángel Villacampa. Las Águilas finalmente volvieron a ganar en la Liga MX Femenil al imponerse 3-1 en el marcador global a Rayadas de Monterrey.