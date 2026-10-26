Scarlett Camberos vivió un momento inolvidable como nominada al Balón de Oro 2026 en la ceremonia de la edición número 70 en Londres y desde el evento la jugadora no dejó pasar un momento para mostrar su felicidad diciendo: “Estoy muy agradecida de representar al América”.
Scarlett Camberos y Ángel Villacampa viajan a Londres para representar al América en la Gala del Balón de Oro
A través de un video publicado, en las redes sociales, del Club América desde el país inglés la jugadora destacó su emoción momentos antes de ingresar al evento estelar de la noche, incluso mostrando su nerviosismo.
“Bueno con cualquier número que iba a quedar hoy, pues estoy muy agradecida de estar aquí y representar al Club América y a México y a mis compañeras”, catapultó Camberos.
Asimismo mostró su eterno agradecimiento: “Sobre todo muy agradecida y sí, un poco de ansiedad y nervios, de que ya vamos a entrar a la ceremonia, pero todo bien”.
¿En que lugar se ubicó Camberos?
Cabe mencionar, que desde antes del inicio de la ceremonia, la página oficial del galardón reveló el ranking, a excepción del Top 10, y Scarlett Camberos quedó en el lugar 21.
Pese a no meterse entre las 20 mejores, para tratarse de su primera nominación finalizó en un buen sitio, ya que incluso superó a jugadoras de más renombre internacional.
Los meritos de Scarlett Camberos
La mexicana recibió la nominación después de un histórico 2026. Bajo el mando de Ángel Villacampa. Las Águilas finalmente volvieron a ganar en la Liga MX Femenil al imponerse 3-1 en el marcador global a Rayadas de Monterrey.
A eso se le suma que el América conquistó el Campeón de Campeones tras el empate 1-1 en tiempo regular, las azulcremas se impusieron 4-3 en penales para vencer a Rayadas. Sin embargo, el momento histórico de las de Coapa fue el triunfo 5-3 contra Washington Spirit, para ganar su primera Copa de Campeonas, primera para un club. Entre ambos torneos, Camberos sumó seis goles.