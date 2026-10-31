Afición de Chivas en el AKRON, en el duelo ante Querétaro | IMAGO7

Los seguidores que consiguieron su membresía ya tienen garantizada su presencia en los partidos como local para el siguiente torneo

La afición de Chivas respondió al llamado del club y aseguró todos los Chivabonos disponibles para el Clausura 2027. A través de un anuncio, la institución rojiblanca confirmó que los abonos para el siguiente certamen se agotaron, por lo que los seguidores que consiguieron su membresía ya tienen garantizada su presencia en los partidos que el equipo dispute como local en el Estadio Akron durante ese torneo.

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¿Cuáles fueron los precios?

La oferta contempló distintas zonas del inmueble, con precios que variaron dependiendo de la ubicación y las comodidades disponibles. La alternativa más accesible fue la Barra Rojiblanca, con un costo de 3 mil 390 pesos.

Sin embargo, para quienes buscaban una localidad con asiento asignado, la Cabecera Superior representó la opción más económica, con un precio de 3 mil 690 pesos, dentro del Estadio Akron.

Afición de Chivas en el Estadio Akron | x:@Chivas

En otras zonas del estadio también hubo alternativas para los aficionados. La Lateral Superior tuvo un costo de 4 mil 290 pesos, mientras que la Cabecera Inferior se ofreció en 5 mil 590 pesos. Por su parte, la Cabecera Inferior Gamer alcanzó los 6 mil 190 pesos y la Lateral Inferior llegó a los 7 mil 490 pesos, dentro de las opciones con butaca para seguir los encuentros del Guadalajara.

Conforme aumentaba el nivel de las localidades, también lo hacía el precio de los abonos. Las zonas Akron Premier Oriente y Akron Premier Poniente tuvieron costos de 12 mil 390 y 16 mil 990 pesos, respectivamente.

No obstante, el lugar más exclusivo fue Club Chivas, cuyo precio ascendió a 26 mil 390 pesos, al ofrecer una experiencia premium con alimentos y bebidas incluidos, además de vistas privilegiadas y servicios especiales para sus asistentes.

Chivas en el Estadio AKRON | MEXSPORT

¿Cuáles son las preferencias que tendrán los abonados?

Además de asegurar su lugar durante el Clausura 2027, los propietarios de los Chivabonos pueden acceder a diferentes beneficios relacionados con el club, como descuentos en productos oficiales, promociones en artículos Nike y facilidades para visitar espacios como el Museo JOVEM y realizar recorridos por el Estadio Akron, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada experiencia.

Uno de los beneficios que adquiere especial relevancia en estos momentos corresponde a los aficionados que renovaron su Chivabono, quienes tendrán preferencia para comprar boletos de la Liguilla del Apertura 2026.