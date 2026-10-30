El cuadro rojiblanco decidió fortaleces su defensiva con la llegada de un nuevo portero

Necaxa ha dado por perdido el Apertura 2026 de la Liga MX luego de marchar penúltimo y estar 10 puntos detrás del octavo puesto con sólo nueve puntos en disputa. Ante esta situación, el conjunto hidrocálido ya alista una nueva incorporación pensando en el Clausura 2027. De acuerdo con reportes, el portero brasileño Jean Fernandes, llegará a los Rayos como agente libre, una vez que concluya su vínculo contractual con el conjunto colombiano.

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Piensan en la próxima temporada

De acuerdo con información del periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, el arquero se convertiría en el primer refuerzo de la Liga MX para 2027. En una publicación en redes sociales afirmó que el guardameta sudamericano firmará por 3 años con opción a uno más con Necaxa.

Sin embargo, hasta el momento de los reportes citados, ni el club colombiano ni el propio futbolista habían emitido un comunicado oficial para confirmar la operación.

La posible llegada de Jean Fernandes al Necaxa también fue reportada desde Paraguay. El comunicador Bruno Pont aseguró que el movimiento estaba cerrado y dio a conocer que Cerro Porteño, equipo en el que el brasileño tuvo una etapa anterior, habría intentado gestionar su regreso al futbol paraguayo pero el cuadro mexicano se adelantó y lanzó una mejor oferta.

Jean Fernandes, portero brasileño, jugando con Cerro Porteño | INSTAGRAM

Jean en América de Cali

De concretarse su llegada, Fernandes se incorporaría a la Liga MX después de su paso por el América de Cali, equipo en el que se convirtió en una de las figuras durante la temporada 2026.

Esta campaña, el guardameta sudamericano ya disputó 24 partidos en todas las competencias, en los cuales, terminó recibiendo 18 goles y mantuvo su portería en ceros en nueve partidos. En total, con el equipo colombiano registró 37 encuentro sumando 13 porterías en cero y 34 goles en contra.