Eugenio Pizzuto abandonó el terreno de juego al minuto 37, cuando Atlante ya estaba abajo por dos goles en el Estadio Akron

Atlante tuvo que modificar su planteamiento antes de llegar al descanso en su visita a Chivas. Eugenio Pizzuto dejó el terreno de juego al minuto 37 y fue sustituido por Edgar Jiménez, en un momento complicado para los Potros, que ya se encontraban dos goles abajo en el marcador.

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El movimiento llegó apenas un minuto después de que Guadalajara ampliara su ventaja y mientras el conjunto azulgrana intentaba contener los ataques rojiblancos. Aunque la modificación coincidió con un momento en el que Miguel Herrera necesitaba ajustar a su equipo, el registro del encuentro señaló que el cambio se produjo por una lesión de Pizzuto.

Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del Atlante, en partido ante Chivas | MEXSPORT

En los 37 minutos que permaneció en el terreno de juego, Eugenio Pizzuto registró 28 toques de balón y completó 16 de sus 22 pases, para una efectividad del 73 por ciento. Además, acertó sus dos pases largos, con una precisión del 100 por ciento, aunque no consiguió generar asistencias ni pases clave.

Chivas aprovechó los errores de Atlante

Guadalajara tomó la ventaja desde el minuto 8, debido a que Santiago Sandoval aprovechó un error defensivo de Diogo Bagüí para controlar el balón dentro del área y definir con la zurda ante la salida de Óscar Jiménez.

Santiago Sandoval besa el escudo de las Chivas en el festejo de su gol ante Atlante | MEXSPORT

Los dirigidos por Gabriel Milito mantuvieron la presión y encontraron el segundo tanto al minuto 36. Una combinación entre Richard Ledezma, Roberto Alvarado y Brian Aguirre terminó con un servicio raso que fue desviado por Bagüí, quien terminó enviando el balón a su propia portería.

Antes del descanso, Sandoval estuvo cerca de ampliar la diferencia con un remate de cabeza, pero Óscar Jiménez respondió con una gran atajada para evitar el tercer tanto.