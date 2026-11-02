La Jornada 15 del Apertura 2026 llegó a su final. Luego de grandes encuentros y un largo fin de semana lleno de automovilismo y futbol, México dijo adiós a la noche brujas y al día de todos los santos con una victoria de Santos Laguna ante los Rayos de Necaxa en el TSM Corona.
¡Sorpresa en La Noria! Kevin Mier recupera la titularidad y encabeza el once de Cruz Azul para enfrentar a León
Errores y fallas
Pesé a conseguir el triunfo, la Comarca Lagunera no tuvo su mejor juego ante los Hidrocálidos, esto tras varios errores al ataque y en la defensa durante los primeros 45 minutos, destacando el error de Valencia Longa y Tahiel Jiménez, mismo que pudieron ser los primeros goles del encuentro.
El conjunto del profesor Juan Carlos Reynoso logró romper las líneas de Renato Paiva, dejando a los de casa atrás del mediocampo durante los primeros 45 minutos, e incluso quedando cerca de poner el 0-1, pero el colombiano Valencia Longa erró ante Acevedo y dejó escapar el resultado.
Por su parte, la segunda acción más emocionante del duelo se dio cuando una jugada a línea de fondo terminó en los pies de Tahiel Jiménez. El mexicano no pudo tirar de la mejor manera y mandó el balón hasta las tribunas del TSM.
Santos está ‘bendito’
Luego de ser ‘sometido’ por los Hidrocálidos, el conjunto de Paiva inició los segundos 45 con más ímpetu, poniendo la balanza 50/50 y metiendo a la Comarca en el duelo por la Liguilla.
El momento cumbre llegó a los 72 minutos del partido. El argentino, Matías Espindola tuvo la mala fortuna de encontrarse con el balón rumbo a su portería, poniendo con su rodilla el único gol del juego y dándole el quinto partido ganado en casa para Santos.
Con este resultado, Renato Paiva metió a su equipo en el octavo lugar del Apertura 2026 con 22 unidades, además de retomar el camino del triunfo tras caer en la jornada anterior ante los Xolos de Tijuana.