Un autogol en el segundo tiempo definió el triunfo Guerrero sobre los Rayos

La Jornada 15 del Apertura 2026 llegó a su final. Luego de grandes encuentros y un largo fin de semana lleno de automovilismo y futbol, México dijo adiós a la noche brujas y al día de todos los santos con una victoria de Santos Laguna ante los Rayos de Necaxa en el TSM Corona.

Errores y fallas

Pesé a conseguir el triunfo, la Comarca Lagunera no tuvo su mejor juego ante los Hidrocálidos, esto tras varios errores al ataque y en la defensa durante los primeros 45 minutos, destacando el error de Valencia Longa y Tahiel Jiménez, mismo que pudieron ser los primeros goles del encuentro.

El conjunto del profesor Juan Carlos Reynoso logró romper las líneas de Renato Paiva, dejando a los de casa atrás del mediocampo durante los primeros 45 minutos, e incluso quedando cerca de poner el 0-1, pero el colombiano Valencia Longa erró ante Acevedo y dejó escapar el resultado.

Por su parte, la segunda acción más emocionante del duelo se dio cuando una jugada a línea de fondo terminó en los pies de Tahiel Jiménez. El mexicano no pudo tirar de la mejor manera y mandó el balón hasta las tribunas del TSM.

Valencia Longa y Carlos Acevedo en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Santos está ‘bendito’

Luego de ser ‘sometido’ por los Hidrocálidos, el conjunto de Paiva inició los segundos 45 con más ímpetu, poniendo la balanza 50/50 y metiendo a la Comarca en el duelo por la Liguilla.

Santos vs Necaxa Apertura 2026 | IMAGO7

El momento cumbre llegó a los 72 minutos del partido. El argentino, Matías Espindola tuvo la mala fortuna de encontrarse con el balón rumbo a su portería, poniendo con su rodilla el único gol del juego y dándole el quinto partido ganado en casa para Santos.

Con este resultado, Renato Paiva metió a su equipo en el octavo lugar del Apertura 2026 con 22 unidades, además de retomar el camino del triunfo tras caer en la jornada anterior ante los Xolos de Tijuana.