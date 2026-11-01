Santos vs Necaxa EN VIVO Jornada 15 Apertura 2026: Transmisión, goles y resultado

Santos Laguna regresa a la acción con la mirada directa en una posible clasificación a Liguilla; los de Torreón reciben en la Jornada 15 a Necaxa, que por su parte ya no tiene nada que pelear.

El último juego en casa, los Guerreros vencieron a Pumas para conseguir su sexto triunfo del torneo y, sexto consecutivo por primera vez en su corta historia. Este compromiso ante el rival hidrocálido, les podría dar un salto importante si quieren clasificar a la 'Fiesta Grande'.

Los Laguneros llega a este compromiso como el lugar 12 de la clasificación con 19 puntos; considerando que Rayados que es el octavo tiene 21, una victoria los haría cerrar la fecha como uno de los clasificados a Liguilla.