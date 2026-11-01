Los Guerreros de la Comarca buscan acercarse a la Liguilla; los Rayos, cerrar de forma decorosa el torneo

El sorpresivo Santos Laguna regresa a la acción con la mirada directa en una posible clasificación a Liguilla, la cual podría comenzar a concretarse a manos de vencer a uno de los dos peores equipos del Apertura 2026: Necaxa. Este duelo se podrá observar a través de la señal de ViX Premium, o bien, en YouTube de manera gratuita en el canal de Layvtime.

La última vez que los Guerreros jugaron en casa, vencieron a Pumas para conseguir su sexto triunfo del torneo y, sexto consecutivo por primera vez en su corta historia. Este compromiso ante el rival hidrocálido, les podría dar un salto importante si quieren clasificar a la 'Fiesta Grande'.

¿Cómo llegan los equipos?

Luego de todo lo sucedido durante la Jornada 15 en su presentación de sábado, Santos Laguna llega a este compromiso como el lugar 12 de la clasificación con 19 puntos; considerando que Rayados que es el octavo tiene 21, una victoria los haría cerrar la fecha como uno de los clasificados a Liguilla.

De Necaxa solo hay que hablar acerca de su cierre de torneo y evitar ser el último puesto, pues los Bravos de Juárez ganaron su segundo partido del certamen y ya se pusieron a solo dos puntos de los Rayos que están en el puesto 17.

Francisco Villalba y Diego González, en festejo de gol con Santos Laguna, ante Pachuca | IMAGO7

En cuanto a las rachas con las que llegan, los Laguneros vienen de haber perdido su sorpresivo invicto ante Xolos 4-1 como visitantes, pero antes de eso, haber logrado seis victorias consecutivas con cuatro de esos duelos en calidad de local.

Necaxa no gana desde la Jornada 2 del Apertura 2026 el 26 de julio ante Rayados por un marcador de 2-1, mismo resultado con el que habían vencido a Atlante previo a ello y parecía un torneo diferente para ellos. Esa victoria ante los regios se dio en Liga MX, por lo que su última victoria como tal se dio en Leagues Cup el 13 de agosto también por 2-1 ante New York City.

Julián Carranza festeja uno de sus goles del torneo | Imago7

¿Dónde ver a los Laguneros vs los Rayos?