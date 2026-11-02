La superioridad azulcrema terminó por reflejarse de forma categórica en el terreno de juego

América firmó una actuación memorable al aplastar por 6-0 a Atlante, en un compromiso donde las Águilas dominaron a placer las acciones de principio a fin, reflejado en un abrumador 70% de posesión y un total de 21 remates totales (7 con dirección de puerta), frente a los 8 disparos y 30% de tenencia de balón registrados por el cuadro azulgrana en la Jornada 13 de la Liga Femenil.

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La contundente victoria de las Águilas se construyó con una auténtica feria de anotaciones que comenzó en la recta final del primer tiempo con los tantos de Priscila al minuto 28 y García. Ya en el complemento, la escuadra azulcrema firmó la goleada con un doblete de Saldívar, además de las anotaciones de Geyse y Gutiérrez, sellando el categórico 6-0 definitivo.

América vs Atlante Jornada 13 l MEXSPORT

Pese a la diferencia latente en el césped, la resistencia defensiva de las visitantes logró sostener el cero durante los primeros 28 minutos del encuentro, conteniendo los embates iniciales del conjunto americanista. Sin embargo, una vez que se abrió el cerrojo defensivo, la maquinaria ofensiva local se desató sin compasión para estirar la racha invicta del equipo jugando en condición de local.

Geyse va por la historia y se avecina el Clásico Nacional

Con esta dominante victoria, las estadísticas colectivas del América lucen imponentes en la cima del certamen, acumulando ya 60 goles a favor y 12 en contra tras disputarse la Jornada 13. En el plano individual, la delantera Geyse volvió a hacerse presente en el marcador para llegar a 21 anotaciones, quedándose a tan solo un tanto de alcanzar el récord histórico de goleo que ostenta Charlyn Corral.

Montse Saldívar y Nancy Antonio festejando l MEXSPORT