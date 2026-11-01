¡Reconocen a la reina del gol! Querétaro Femenil homenajea a Charlyn Corral tras ganar la Delantera del Año

Querétaro Femenil homenajea a Charlyn Corral tras ganar el Balón de Oro | AFP/CAPTURA DE PANTALLA

La delantera de Pachuca recibió un reconocimiento especial por parte de Gallos Femenil, luego de conquistar el Trofeo Gerd Müller como la Delantera del Año en la gala del Balón de Oro 2026

Charlyn Corral sigue cosechando reconocimientos por su extraordinaria trayectoria y esta vez recibió una muestra de admiración fuera de su propia institución. Querétaro Femenil rindió homenaje a la atacante de Pachuca antes de su encuentro en el Centro de Entrenamiento de Gallos, donde la reconocieron por conquistar el Trofeo Gerd Müller en la gala del Balón de Oro 2026.

Previo al silbatazo inicial, la directiva queretana organizó un pasillo de aplausos para la goleadora mexicana. Karen Gómez, gerente deportiva del equipo, fue la encargada de entregarle una muñeca conmemorativa como distintivo por el importante logro internacional, en un gesto que reconoció su aportación al futbol mexicano.

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Charlyn Corral, reconocida internacionalmente como la Delantera del Año

El homenaje de Querétaro llegó después de que Charlyn viviera una de las noches más importantes de su carrera. Durante la gala del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres, la futbolista de las Tuzas fue galardonada con el Trofeo Gerd Müller, distinción que reconoce a la máxima goleadora de la temporada.

La mexicana se impuso gracias a sus registros frente al arco, tanto con Pachuca como con la Selección Mexicana, para recibir un premio que la colocó entre las grandes figuras del futbol internacional.

Charlyn Corral, delantera mexicana del Pachuca | MEXSPORT

Un reconocimiento que trasciende los colores de la Liga MX Femenil

La entrega del distintivo en Querétaro también representó una muestra de deportivismo dentro de la Liga MX Femenil. Charlyn recibió el aplauso de las jugadoras y aficionados presentes, quienes celebraron un logro que puso nuevamente al futbol mexicano en el escenario internacional.