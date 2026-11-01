Guadalajara suma tres torneos al hilo con Gabriel Milito

Chivas vuelve a conseguir una marca que no alcanzaba desde la época de Matías Almeyda. Con su clasificación a la Liguilla del Apertura 2026, el Guadalajara suma tres torneos consecutivos accediendo a la fase final bajo la dirección de un mismo entrenador, en este caso, Gabriel Milito.

Para encontrar el antecedente más cercano hay que remontarse a la gestión del estratega argentino, quien consiguió clasificar al Rebaño a tres Liguillas consecutivas durante el Clausura 2016, Apertura 2016 y Clausura 2017.

Chivas golea a Atlante en el Akron | MEXSPORT

En el Clausura 2016, el Guadalajara terminó en la quinta posición de la clasificación general y consiguió su boleto a la fase final. Posteriormente, en el Apertura 2016, volvió a meterse entre los primeros ocho equipos al finalizar en el cuarto lugar. La racha se completó en el Clausura 2017, cuando Chivas terminó en la tercera posición y no solamente clasificó a la Liguilla, sino que también consiguió el campeonato de Liga MX.

Aquella fue una de las etapas más importantes de Almeyda al frente del Guadalajara, pues además de devolverle protagonismo al equipo, consiguió romper una sequía de más de una década sin títulos de Liga para la institución rojiblanca.

Jugadores de Chivas agradeciendo el apoyo de su afición| MEXSPORT

Desde entonces, el Guadalajara no había conseguido repetir una racha de tres Liguillas consecutivas con un mismo director técnico. Ahora, Gabriel Milito busca escribir su propia historia con el conjunto rojiblanco y vuelve a colocar al equipo en una dinámica de regularidad que no se veía desde hace aproximadamente nueve años.

El actual estratega argentino ha conseguido mantener al Rebaño en los primeros planos de la competencia y asegurar su presencia en la fase final durante tres torneos consecutivos.

El reto para Milito será superar lo realizado por Almeyda y conseguir que esta regularidad se traduzca en un nuevo campeonato para el Guadalajara. La afición rojiblanca vuelve a ilusionarse con un equipo que ha encontrado continuidad y que ahora buscará respaldar sus números con resultados en la Liguilla.