La lucha por el liderato está más viva que nunca de cara a la Liguilla del Apertura 2026

Esto ya huele a Liguilla. La Jornada 15 del Apertura 2026 nos dejó grandes partidos este sábado, donde varios fueron un adelanto de lo que podremos ver en la ‘Fiesta Grande’ de la Liga MX; América y Toluca ofrecieron todo un espectáculo con drama incluido en el Banorte, Chivas levantando la mano y los equipos del Norte pendiendo de un hilo.

América y Chivas comparten el liderato

La jornada sabatina, si algo nos dejó, fue el impresionante partido en el Estadio Banorte entre América y Toluca, que estuvo acompañado con todo un show arbitral de Santander, donde ambos equipos ofrecieron un 2 a 2 a todo el público, dándoles un adelanto de dos equipos favoritos para la Liguilla.

Chivas golea a Atlante en el Akron | MEXSPORT

Horas antes, Chivas le propinó una goleada a Atlante, que se despide de sus oportunidades de clasificar a la Liguilla con un Santiago Sandoval siendo el hombre gol de este Rebaño Sagrado que busca aspirar alto en esta Liguilla, ubicándose en el segundo puesto detrás de Las Águilas con los mismos puntos, solo por la diferencia de goles.

Los que sí vivieron una noche de auténtico terror fueron los equipos Regiomontanos. Tigres prácticamente quedó eliminado del Apertura 2026, después de ser goleado por Pachuca en el Estadio Hidalgo, firmando así su peor torneo en la última década; para Rayados, pese a que sigue en puestos de clasificación, no pudo vencer a Xolos, que fueron a dar batalla al ‘Gigante de Acero', dejando un vibrante 3 a 3 que nos regaló goles de antología.

Lucas Ocampos hace impresionante chilena en el 'Gigante de Acero' | MexSport

¿Qué nos esperan los partidos del domingo?

Primero, a las 17:00 horas, la Esperanza quiere reponerse después de perder su racha de victorias; Santos recibe a Necaxa, que ya piensa en el Clausura 2027 y que se encuentra eliminado de poder llegar a la ‘Fiesta Grande’ del futbol mexicano, por lo que los dirigidos por Renato Paiva quieren asegurar su boleto a la Liguilla.

Horas después, a las 19:10 horas. Cruz Azul puede emparejarse con América y Chivas en el liderato si llega a ganarle a León en el Estadio Banorte, pero La Fiera quiere seguir escalando en la tabla de posiciones para afianzar su puesto en la Liguilla, por lo que será un partido vibrante y lleno de emociones.

Cruz Azul vence a Querétaro en La Corregidora | MEXSPORT

¿Qué equipos pelean por un puesto en la Liguilla?