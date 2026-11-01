Antonio Mohamed en las bancas del Estadio Banorte en el América vs Toluca | Imago7

El entrenador de los Diablos de Toluca fue directo con las Águilas

Luego del empate 2-2 entre América y Toluca, Antonio Mohamed, técnico de los Diablos Rojos, lanzó una acusación contra las Águilas por la utilización de futbolistas no formados en México durante el Apertura 2026, al considerar que han excedido el límite permitido por el reglamento.

Mohamed asegura que América ha roto el reglamento

El ‘Turco’ respondió a las declaraciones de Guillermo Almada y aseguró que los goles de Toluca no fueron polémicos. Para el estratega argentino, lo verdaderamente cuestionable es que el conjunto de Coapa haya utilizado a 10 extranjeros durante el torneo, pese a que la normativa establece un máximo de nueve jugadores NFM registrados en el primer equipo.

Polémico es que el América tenga 10 extranjeros, le cambiaron el número, lo metieron en la Sub-20. Polémico es eso, porque el reglamento dice que nueve extranjeros y América jugó con 10 ya, habría que analizarlo

Sin embargo, la situación tiene un antecedente importante. Al inicio del Apertura 2026, América registró a Ícaro da Conceição con el primer equipo y el brasileño tuvo participación en las primeras ocho jornadas. Posteriormente, con la llegada de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, la directiva azulcrema liberó dos plazas de extranjeros, dando de baja al brasileño y a Raúl Zúñiga.

Festejo de Ícaro da Conceiçao | Imago7

Tras el cierre del mercado, América quedó con ocho futbolistas NFM en su plantilla, por lo que incluso mantenía una plaza disponible para incorporar a otro jugador.

Esto significa que, aunque las Águilas pudieron utilizar a distintos futbolistas extranjeros a lo largo del torneo, no necesariamente excedieron el límite de nueve registros simultáneos.

Los 10 extranjeros que ha utilizado America este torneo

Brian Rodríguez

Cristian Borja

Miguel Borja

Raphael Veiga

Sebastian Caceres

Ícaro da Conceicao

Santiago Bueno

Santiago Ramos

Oscar Perea

Carlos Álvarez