Guillermo Almada arremete contra el arbitraje: "los goles de Toluca fueron polémicos"

El entrenador del América comentó en conferencia de prensa que quedó satisfecho con el funcionamiento de su equipo

Guillermo Almada señaló polémicas en los goles de Toluca y una expulsión que, a su juicio, debió llegar desde el inicio del encuentro. El técnico de las Águilas volvió a mostrarse conforme con el funcionamiento de su equipo, pese a sumar un nuevo empate en casa.

Luego de igualar 2-2 en el último partido de fase regular en el Estadio Banorte, Almada no se guardó nada en conferencia de prensa y señaló jugadas específicas que, considera, pudieron cambiar el rumbo del encuentro.

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¿Qué dijo Guillermo Almada tras el empate ante Toluca?

"Amargo, queríamos ganar. Más allá de ganar, el equipo hizo un buen partido, tuvimos control, tuvimos situaciones de gol. Los goles de Toluca fueron polémicos en nuestra contra. Sí, con la sensación que nos queríamos llevar, me quedo conforme con la actuación, no contento con el resultado, más allá de que sostenemos la primera posición", declaró el uruguayo.

Sobre la jugada del minuto 25, en la que se exigía una segunda tarjeta amarilla para Federico Pereira, el estratega charrúa pidió que se aplique el reglamento de manera justa.

"No queremos que nos beneficien, queremos que sea justo. Fue clarito, todos nos dimos cuenta. Dejaron pasar situaciones, otras que se castigaron de distinta manera", señaló.

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Objetivo de América: el título

Por último, de cara al próximo compromiso ante Pumas, Almada aseguró que no le pesa no haber conseguido victorias en los Clásicos, pues su principal objetivo es conquistar el campeonato.

"Salir campeón, es lo que pesa. Lo que pesa son los títulos", finalizó.