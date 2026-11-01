Federico Pereira se burló del América y recordó el bicampeonato de Toluca tras ser expulsado

El defensa uruguayo abandonó el terreno de juego con un gesto dirigido a la afición azulcrema, en alusión a los títulos que los Diablos Rojos consiguieron ante las Águilas

Federico Pereira protagonizó uno de los momentos más polémicos del empate 2-2 entre América y Toluca. Después de recibir la tarjeta roja en los minutos finales, el defensa uruguayo se marchó del terreno de juego con un gesto dirigido a la afición azulcrema para recordarles el bicampeonato de los Diablos Rojos.

La seña hizo referencia a los dos títulos consecutivos que consiguió el conjunto escarlata en 2025. Primero, Toluca derrotó al América en la final del Clausura 2025, evitando que las Águilas consiguieran un histórico tetracampeonato; meses después, conquistó el Apertura 2025 para completar el bicampeonato.

La expulsión de Federico Pereira le abrió la puerta al empate del América

La salida del defensor terminó siendo determinante para el resultado. Pereira cometió una falta sobre Miguel Borja dentro del área, acción que derivó en un penalti para los locales; posteriormente, recibió su segunda tarjeta amarilla por reclamar al árbitro y dejó a Toluca con diez hombres.

Henry Martín tomó la responsabilidad desde los once pasos y convirtió al minuto 90+2 para firmar su doblete y rescatar el 2-2 definitivo. Antes, Federico Viñas había adelantado a los Diablos al 42', mientras que el propio Henry empató al 62' y Alexis Vega puso el 1-2 al 87'.

Henry Martín salva al América y rescata el empate ante el Toluca | MEXSPORT

¿Cómo quedaron América y Toluca en la tabla general?

Con el empate, América llegó a 29 puntos y se mantiene en el primer lugar de la clasificación, igualado en unidades con Chivas, pero con mejor diferencia de goles. Toluca, por su parte, alcanzó las 24 unidades y ocupa la quinta posición del Apertura 2026.