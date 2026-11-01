Miguel Herrera espera por el silbatazo inicial del partido del Atlante en contra de Chivas | Imago7

El entrenador de los Potros ha destacado como el rival más poderoso al Rebaño Sagrado

Miguel Herrera, director técnico del Atlante, reconoció la superioridad de Chivas luego de la goleada que el conjunto azulgrana sufrió ante el Guadalajara en la cancha del Estadio AKRON.

Al Potro no le salen las cosas

El estratega mexicano fue autocrítico con el desempeño de su equipo y aseguró que el Rebaño ha sido el único rival que ha logrado superar con claridad a sus dirigidos, destacando el funcionamiento y la calidad del conjunto rojiblanco.

La verdad es que, siendo sinceros, este es el único equipo que nos ha exhibido y nos ha ganado bien. Intentamos modificar algunos detalles, pero el equipo de enfrente aprovechó nuestros errores. Además, juegan bien, corren y se mueven mucho. Nosotros no tuvimos la solidez que habíamos mostrado en otros partidos

El técnico del Atlante consideró que la diferencia también pasó por el proceso y la experiencia con la que cuenta el Guadalajara, un equipo que, a su juicio, tiene un mayor volumen de trabajo y futbolistas acostumbrados a competir en escenarios de mayor exigencia.

Hoy no fue un buen partido. Nos enfrentamos a un equipo que tiene más trabajo, más volumen de trabajo y mucha calidad, especialmente en la definición. Tiene jugadores con mucha experiencia en Primera División y a nivel internacional, mientras que a nosotros todavía nos falta mucho de ese trayecto

Miguel Herrera y Gabriel Milito se saludan en el inicio del duelo entre Chivas y Atlante | Imago7

No fue el equipo que esperaban

Por otra parte, Herrera también habló sobre la conformación del proyecto del Atlante y reconoció que existieron limitaciones económicas para reforzar al equipo como hubieran deseado.

No lo pudimos traer. Lo intentamos, lo buscamos, pero no fue posible. También estamos muy conscientes de que el presupuesto no era tan amplio por todo lo que había invertido el señor Emilio Escalante en la franquicia. Le agradezco muchísimo al señor Emilio Escalante y al presidente que hayan salido a dar un espaldarazo. Realmente no era necesario, porque estaba muy claro lo que habíamos hablado desde el principio: pensar en hacer un proyecto de equipo