¡Atlante cerrará con números rojos! Una de las peores ofensivas y defensivas del torneo

Los Potros de Hierro apuntan a terminar el Apertura 2026 con dificultades en ambas áreas

El regreso de Atlante al máximo circuito estuvo lejos de cumplir las expectativas, ya que después de adquirir la franquicia de Mazatlán, los Potros de Hierro afrontaron el Apertura 2026 con Miguel Herrera en el banquillo, pero están por terminar el certamen entre los equipos con peores registros ofensivos y defensivos de la Liga MX.

El conjunto azulgrana apenas lleva 16 goles en lo que va del torneo, cifra que lo coloca como la segunda peor ofensiva del campeonato. La falta de contundencia es uno de sus principales problemas, ya que no logró encontrar regularidad frente al arco rival y tuvo dificultades para convertir sus oportunidades en resultados positivos.

Del otro lado de la cancha, Atlante también está dejando números preocupantes. Debido a que recibió 24 anotaciones, registro que lo ubica como la cuarta peor defensiva del torneo, solamente por detrás de Atlas, Juárez y Necaxa.

Los errores le cuestan caro a los Potros

La última derrota ante Chivas evidenció las dificultades defensivas del equipo de Miguel Herrera. El Rebaño aprovechó las desatenciones azulgranas para construir su ventaja.

Jhoan Julio marca de penal ante Chivas para marcar el 4 a 2 y acercar al Atlante | MESXPORT

En el primer tanto, Diogo Bagüí cometió un error que Santiago Sandoval aprovechó para abrir el marcador. Posteriormente, un balón terminó impactando en la pierna del defensor atlantista y se convirtió en autogol. Para la tercera anotación, Óscar Jiménez no logró rechazar correctamente el esférico y dejó una segunda oportunidad que Efraín Álvarez convirtió en gol.

Además, la goleada ante Guadalajara representó la derrota más amplia de Atlante en su regreso al máximo circuito. Frente a otros equipos de la parte alta, los Potros habían conseguido empatar ante América, Toluca y Atlas, además de vencer a Cruz Azul.