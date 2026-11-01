La escuadra Rojiblanca va con paso firme hacia el final del Apertura 2026 y un mensaje directo para la Liguilla

Las Chivas de Gabriel Milito están de regreso. El Guadalajara se impuso 4-2 al Atlante en una noche llena de goles en la cancha del Estadio AKRON. El Rebaño se reencontró con su mejor versión, hiló su tercera victoria consecutiva y se colocó momentáneamente en el primer puesto de la tabla general.

Santiago Sandoval, con un doblete, y Efraín Álvarez, con un gol y una asistencia, fueron las grandes figuras de la noche y los principales responsables de mantener la buena racha del conjunto rojiblanco en la recta final del campeonato.

Desde la previa, Gabriel Milito sorprendió con su alineación al no utilizar un centrodelantero nominal. El estratega argentino apostó por Santiago Sandoval como referente en el ataque, una decisión que generó algunas dudas, pero que en la cancha terminó dando resultados.

Sandoval: La gran figura de las Chivas

Bastaron unos cuantos minutos para que Chivas tomara la ventaja. Luis Romo envió un trazo largo al frente, Diogo Bagüí intentó rechazar el balón, pero se perfiló de manera equivocada y no logró conectar el esférico. Santiago Sandoval aprovechó el error, robó la pelota y, tras controlarla, sacó un potente disparo cruzado para vencer a Óscar Jiménez y marcar el 1-0.

Santiago Sandoval besa el escudo de las Chivas en el festejo de su gol ante Atlante | MEXSPORT

Atlante intentó reaccionar y encontró en Raúl Rangel un obstáculo importante. El guardameta rojiblanco apareció en al menos dos ocasiones: primero, para atajar un disparo de Luis Calzadilla a primer poste y, posteriormente, para contener un potente remate de Joaquín Moxica y mantener su arco sin anotaciones.

Cerca del final de la primera mitad llegó el segundo tanto del Guadalajara. Daniel Aguirre ingresó al área y sacó un disparo que terminó siendo desviado por Bagüí, quien incrustó el balón en su propia portería para ampliar la ventaja rojiblanca.

Sin mayores complicaciones, Chivas se fue al descanso con el marcador a su favor, dominando las acciones y mostrando un futbol vistoso que provocó el entusiasmo de la afición, que por momentos celebró el buen funcionamiento de su equipo con el tradicional grito de “olé”.

Daniel Aguirre celebra el 2 a 0 de Chivas ante Atlante en el Akron | MEXSPORT

Los goles no dejaron de caer en el segundo tiempo

En la segunda mitad, cuando mejor se mostraban los Potros de Hierro, apareció nuevamente Santiago Sandoval. El atacante conectó un remate de cabeza para marcar el 3-0. En primera instancia, el tanto fue anulado, pero tras la revisión del VAR, el gol fue concedido para completar el doblete del juvenil.

Sandoval abandonó el terreno de juego como el hombre gol de la noche, confirmando el buen momento que atraviesa y el motivo por el que se ha afianzado en la titularidad del Guadalajara. La afición lo despidió entre aplausos y una gran ovación.

Jugadores de Chivas festejan el doblete de Santiago Sandoval ante Atlante | MEXSPORT

Sin embargo, un error de Rubén González en la salida permitió la reacción del Atlante. Martín Sarrafiore aprovechó la equivocación y venció a Raúl Rangel para descontar y colocar el 3-1 en el marcador.

La respuesta de Chivas no tardó en llegar. Efraín Álvarez recibió el balón y sacó un potente remate cruzado de pierna derecha para vencer a Óscar Jiménez, reencontrarse con el gol y sentenciar prácticamente la goleada con el 4-1. La anotación provocó el júbilo en la banca rojiblanca y un emotivo festejo entre Gabriel Milito y el ‘10’ del Guadalajara.

Efraín Álvarez se va con Gabriel Milito para celebrar su golazo ante Atlante | MEXSPORT