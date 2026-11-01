El uruguayo estaba contemplado para arrancar como titular, pero presentó molestias durante el calentamiento y Guillermo Almada decidió no arriesgarlo

Brian Rodríguez estaba considerado para arrancar el encuentro ante Toluca, pero una molestia muscular de último momento obligó a Guillermo Almada a descartarlo y evitar cualquier riesgo con el atacante uruguayo.

¿Qué pasa con el Uruguayo?

El ‘Rayito’ quedó fuera del partido ante los Diablos, por lo que América afrontó su último compromiso como local de la fase regular sin uno de sus futbolistas más importantes, luego de que presentara molestias en el calentamiento.

De hecho, Almada tenía contemplado darle descanso al uruguayo debido a la carga de partidos de las últimas semanas. Sin embargo, ante la importancia y dificultad del compromiso, terminó considerándolo para el once inicial, aunque finalmente las molestias musculares impidieron que pudiera participar.

América y Toluca dándolo todo por el balón | MEXSPORT

¿Llegará al Clásico Capitalino?

Ahora, Brian será valorado por el cuerpo médico del club y permanecerá bajo observación durante la semana para conocer el alcance de la molestia y determinar si podrá estar disponible para los próximos compromisos.

Su situación enciende las alarmas en el cuerpo técnico de Almada, aunque el momento de la lesión representa un margen de tiempo para intentar recuperarlo antes del inicio de la Liguilla.