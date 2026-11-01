El video con la queja se ha comenzado a hacer viral en redes sociales

Una de las noticias más graciosas de la semana se dio cuando Chivas mostró a Roberto Alvarado disfrazado como La Chilindrina para uno de los entrenamientos de la semana, así que para el partido de la Fecha 15 en contra de Atlante, unos aficionados buscaron recrear ese y el disfraz del año pasado para acudir al Estadio Akron.

Sin embargo, dicha idea no les ha salido para nada bien, pues han compartido en redes sociales que, desafortunadamente, los elementos de seguridad del inmueble rojiblanco, no les permitieron la entrada y que además fueron víctimas de un mal trato por parte de estoas personas, invitando al Rebaño Sagrado a tener un reglamento más claro.

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¿Qué pasó previo al partido?

Fue en las redes sociales de la creadora de contenido Susy Puentes en donde se comenzó a difundir la noticia, pues en historias y un reel se mencionó que ella tuvo que quitarse la pintura de la cara y que algunos otros aficionados también tuvieron negada la entrada por llevar disfraces de La Chilindrina y Blanca Nieves, tal y como lo ha hecho el Piojo Alvarado en dos años consecutivos.

El mensaje también incluye la presencia de su hijo, quien iba disfrazado de Bumblebee y para que pudiera ingresar al estadio tuvieron que comprarle una playera nueva de Chivas y así poder estar en el partido ante los Potros de Hierro del Atlante.

Tanto Puentes como los demás aficionados afectados han pedido mucha más claridad en el reglamento para poder ingresar a la casa del Guadalajara, pues no mencionan que no se pueda ir disfrazado, además de que todos coincidieron con que el trato que tuvieron de parte de los guardias de seguridad fue malo y grosero.

En la misma cuenta de Instagram de Susy, se puede ver como finalmente sí pudo ingresar al estadio; sin embargo, también se aprecia que esto tuvo que ser cumpliendo con las normas que le pidieron a su llegada al recinto. También cuenta con un video en su cuenta de YouTube viviendo la victoria del Rebaño.

Pero, el Estadio Akron sí tiene razón

Contrario a lo que los aficionados han mencionado en redes sociales, el Estadio Akron sí cuenta con una lista de objetos prohibidos dentro de los que están todos y cada uno de los involucrados en el problema.

Algunos de los objetos prohibidos en el Estadio Akron | Captura de pantalla