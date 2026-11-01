Gabriel Milito destacó el momento que atraviesa Chivas después de conseguir tres victorias consecutivas y aseguró que el objetivo en el cierre de la Fase Regular es mantener el nivel mostrado para llegar de la mejor manera a la Liguilla.
El entrenador rojiblanco valoró especialmente los últimos resultados, al considerar que llegan en un momento clave del torneo, cuando el margen de error es cada vez menor.
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Cerrar de buena forma ayuda al equipo
Haber ganado estos últimos tres partidos tiene mucho valor, sobre todo porque estamos en el tramo final y el margen de maniobra es muy reducido. El equipo se está comportando de gran forma, con mucho orden defensivo y sin sufrir demasiado el dominio ni las situaciones de los rivales
Chivas todavía tiene dos partidos por disputar antes de concluir la Fase Regular. Milito reconoció la dificultad de ambos compromisos y señaló que terminar en el primer lugar sería un logro importante, aunque dejó claro que la prioridad está en llegar en plenitud a la fase definitiva.
Quedan dos partidos muy difíciles. Esperemos cerrar bien y, si alcanzamos el primer puesto, será muy bueno. Todo es importante, pero lo más importante es la Liguilla, donde se define todo. Queremos llegar en un gran estado de forma y el equipo está por ese camino
Milito destaca respaldo de Amaury y la directiva
El técnico argentino también reconoció el trabajo realizado por la estructura deportiva del Guadalajara y destacó el respaldo del propietario Amaury Vergara al proyecto que encabeza.
En ese aspecto hay mucho mérito de parte del club, me refiero al área deportiva, con el respaldo absoluto de Amaury. La gestión deportiva ha hecho fichajes importantes y eso nos ha potenciado y nos ayuda a ser mejores. Eso hay que valorarlo
Para Milito, la combinación entre el respaldo institucional y el talento de los jugadores ha sido fundamental para explicar el rendimiento que ha mostrado el equipo durante el torneo.
Efraín y Sandoval, claves para el ataque
Milito también se refirió al rendimiento de Efraín Álvarez, quien volvió a hacerse presente en el marcador, y destacó que el gol representa un paso importante para un jugador al que considera determinante para el equipo.
Estoy muy contento por el gol de Efra y por su rendimiento. Con su calidad, debe hacer asistencias como las que hace y también marcar goles. El gol lo hace un jugador más completo y ese es el Efra que necesitamos
Sobre Santiago Sandoval, el estratega rojiblanco resaltó la capacidad del atacante para desempeñarse en diferentes posiciones y generar variantes dentro del frente ofensivo.
Santi Sandoval puede jugar en cualquier posición del frente de ataque. Es un chico que interpreta muy bien las situaciones ofensivas y nos da muchas variantes. En la posición que lo pongamos siempre aparece su frescura y sus ganas de jugar al futbol. Generalmente suceden cosas buenas cuando está en la cancha