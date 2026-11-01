Gabriel Milito tras vencer a Atlante: "Queremos llegar de la mejor forma a la Liguilla"

Gabriel Milito dirige a Chivas ante Atlante y la mirada del 'Piojo' Herrera | Imago7

El estratega argentino ha destacado la manera de trabajar en el cierre del torneo rojiblanco

Gabriel Milito destacó el momento que atraviesa Chivas después de conseguir tres victorias consecutivas y aseguró que el objetivo en el cierre de la Fase Regular es mantener el nivel mostrado para llegar de la mejor manera a la Liguilla.

El entrenador rojiblanco valoró especialmente los últimos resultados, al considerar que llegan en un momento clave del torneo, cuando el margen de error es cada vez menor.

Cerrar de buena forma ayuda al equipo

Haber ganado estos últimos tres partidos tiene mucho valor, sobre todo porque estamos en el tramo final y el margen de maniobra es muy reducido. El equipo se está comportando de gran forma, con mucho orden defensivo y sin sufrir demasiado el dominio ni las situaciones de los rivales

Chivas todavía tiene dos partidos por disputar antes de concluir la Fase Regular. Milito reconoció la dificultad de ambos compromisos y señaló que terminar en el primer lugar sería un logro importante, aunque dejó claro que la prioridad está en llegar en plenitud a la fase definitiva.

Quedan dos partidos muy difíciles. Esperemos cerrar bien y, si alcanzamos el primer puesto, será muy bueno. Todo es importante, pero lo más importante es la Liguilla, donde se define todo. Queremos llegar en un gran estado de forma y el equipo está por ese camino

Gabriel Milito abraza a Santi Sandoval en uno de sus dos goles ante Atlante en el Estadio Akron | Imago7

Milito destaca respaldo de Amaury y la directiva

El técnico argentino también reconoció el trabajo realizado por la estructura deportiva del Guadalajara y destacó el respaldo del propietario Amaury Vergara al proyecto que encabeza.

En ese aspecto hay mucho mérito de parte del club, me refiero al área deportiva, con el respaldo absoluto de Amaury. La gestión deportiva ha hecho fichajes importantes y eso nos ha potenciado y nos ayuda a ser mejores. Eso hay que valorarlo

Para Milito, la combinación entre el respaldo institucional y el talento de los jugadores ha sido fundamental para explicar el rendimiento que ha mostrado el equipo durante el torneo.

Efraín y Sandoval, claves para el ataque

Milito también se refirió al rendimiento de Efraín Álvarez, quien volvió a hacerse presente en el marcador, y destacó que el gol representa un paso importante para un jugador al que considera determinante para el equipo.

Jugadores de Chivas festejan el doblete de Santiago Sandoval ante Atlante | MEXSPORT

Estoy muy contento por el gol de Efra y por su rendimiento. Con su calidad, debe hacer asistencias como las que hace y también marcar goles. El gol lo hace un jugador más completo y ese es el Efra que necesitamos

Sobre Santiago Sandoval, el estratega rojiblanco resaltó la capacidad del atacante para desempeñarse en diferentes posiciones y generar variantes dentro del frente ofensivo.