¡Se terminó la hegemonía! Tigres rompe una racha de 12 años y verá la Liguilla desde casa

Jugadores de Tigres lamentándose gol en contra en el juego ante León | MEXSPORT

Cinco títulos y 23 Liguillas después, Tigres verá la Fase Final desde casa

La derrota de 3-0 ante Pachuca no solamente significó un duro golpe para Tigres en el Apertura 2026, sino también el final de una de las rachas más importantes en la historia reciente de la institución: 12 años clasificando de manera consecutiva a la Liguilla del futbol mexicano.

Con este resultado, el conjunto universitario quedó prácticamente sin posibilidades de avanzar a la Fase Final, por lo que, salvo una combinación extraordinaria de resultados, terminará el campeonato sin disputar la Liguilla, algo que no sucedía desde el Clausura 2014.

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El fin de un era

Durante este periodo, Tigres consiguió mantenerse entre los protagonistas del futbol mexicano, acumulando 23 Fases Finales consecutivas y conquistando cinco campeonatos de Liga MX. Los títulos llegaron en el Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019 y Clausura 2023, consolidando una de las etapas más exitosas de su historia.

Además de sus cinco estrellas, los felinos alcanzaron cuatro subcampeonatos, en el Apertura 2014, Clausura 2017, Apertura 2023 y Apertura 2025. También registraron cuatro eliminaciones en Cuartos de Final durante el Clausura 2015, Clausura 2016, Clausura 2018 y Apertura 2018, además de otras participaciones en Semifinales y Repechaje.

La racha también estuvo marcada por momentos complicados, como las eliminaciones en Semifinales del Apertura 2021 y Clausura 2022, así como su participación en el Repechaje del Clausura 2021. Sin embargo, el equipo siempre encontró la manera de mantenerse vigente en las instancias definitivas.

Jugadores de Tigres abandonando el terreno de juego tras caer ante León| MEXSPORT

Un fracaso deportivo

Ahora, después de más de una década de presencia ininterrumpida en la Fase Final, Tigres tendrá que mirar la Liguilla desde casa. Una situación que representa un fracaso deportivo para una institución acostumbrada a pelear por los campeonatos y que tendrá que replantear su proyecto de cara al siguiente torneo.

Así termina una era de 23 Fases Finales consecutivas, cinco títulos y una hegemonía que convirtió a Tigres en uno de los equipos más constantes y ganadores del futbol mexicano durante los últimos 12 años.