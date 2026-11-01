El técnico interino y vicepresidente deportivo reconoció que el equipo necesita una reestructuración, luego de quedar al borde de la eliminación del torneo

Tigres atraviesa una de sus crisis deportivas más importantes de los últimos años. La goleada 3-0 que recibió ante Pachuca complicó prácticamente por completo sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026 y provocó que Víctor Manuel Vucetich comenzara a mirar más allá del presente inmediato. El estratega considera que los universitarios necesitan cambios importantes para recuperar su mejor versión.

Con 15 unidades y ubicados en el decimoquinto puesto de la clasificación, los regiomontanos están a seis puntos de la zona de Liguilla, cuando solamente quedan dos jornadas por disputarse. Su diferencia de goles de -7 también representa un obstáculo importante y la eliminación matemática podría concretarse si Santos consigue derrotar a Necaxa este domingo.

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Vucetich considera que Tigres necesita cambios en su plantilla

Después del resultado en el Hidalgo, Vucetich reconoció que su llegada al banquillo tenía como objetivo atender la emergencia deportiva, pues inicialmente fue considerado como una solución interina. Sin embargo, ante el panorama que enfrenta el club, dejó claro que será necesario evaluar a los futbolistas y tomar decisiones para el siguiente campeonato.

El entrenador señaló que no era el escenario que esperaban, pues durante la primera mitad tuvieron oportunidades para ponerse en ventaja, pero posteriormente perdieron el control del partido. También reconoció que existe una deuda con los aficionados que han acompañado al equipo durante este complicado semestre.

"Desde que inicié, se comentó que entraba como un técnico interino, buscando ayudar y no tomar decisiones precipitadas. Hay que hacer un análisis más profundo y buscar corregir y renovar el plantel", manifestó.

Tigres es uno de los equipos eliminados del Apertura 2026 | MexSport

Tigres también tiene pendiente la Regla de Menores

Otro de los dolores de cabeza para los universitarios será cumplir con la Regla de Menores antes de finalizar la fase regular. Después del compromiso frente a Pachuca, Tigres solamente acumuló 45 minutos con el 'Chicha' Sánchez, por lo que todavía tiene pendientes 239 de los mil 170 que exige el reglamento.

Vucetich reconoció que el problema viene de torneos anteriores y que ahora tendrán que resolverlo en las últimas dos fechas, aunque dejó claro que su intención es contar con jugadores que tengan mayor peso dentro del equipo.

Con la mirada puesta en el Clausura 2027, el vicepresidente deportivo también deberá participar en la elección del próximo director técnico, trabajo que realizará junto a Carlos Valenzuela y el presidente Carlos Emilio González.

La misión será devolver a Tigres a los primeros planos después de perder una de sus principales fortalezas: la regularidad en la Fiesta Grande. Los felinos terminarán el Apertura 2026 con una racha de 12 años consecutivos clasificando a la Liguilla, una marca que comenzó a construirse después de su ausencia en el Clausura 2014.