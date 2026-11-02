Kevin Mier está de vuelta. El guardameta colombiano será titular esta noche ante León, luego de que Joel Huiqui decidiera darle nuevamente la confianza para defender el arco de Cruz Azul en el Apertura 2026.
El técnico celeste realizará una nueva rotación en la portería, por lo que Mier regresará al once inicial de La Máquina.
Para este compromiso, Cruz Azul saltará al terreno de juego con Kevin Mier en la portería; Omar Campos, Jesús Orozco Chiquete Gonzalo Piovi, que Erik Lira portará el gafete de capitán.
En el mediocampo estarán Agustín Palavecino, Andrés Montaño y Amaury García, acompañados por Charly Rodríguez.
En el ataque, Rogelio Chávez y Gabriel 'Toro' Fernández serán los encargados de buscar los goles para el conjunto cementero.
De esta manera, Huiqui vuelve a mover sus piezas y apuesta por Mier para el encuentro de esta noche, en una decisión que confirma que la titularidad en el arco celeste sigue sin tener dueño absoluto.