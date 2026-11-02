¡Sorpresa en La Noria! Kevin Mier recupera la titularidad y encabeza el once de Cruz Azul para enfrentar a León

Kevin Mier en celebración con Cruz Azul en la Liga MX | MEXSPORT

El guardameta vuelve al arco celeste bajo la dirección de Joel Huiqui

Kevin Mier está de vuelta. El guardameta colombiano será titular esta noche ante León, luego de que Joel Huiqui decidiera darle nuevamente la confianza para defender el arco de Cruz Azul en el Apertura 2026.

El técnico celeste realizará una nueva rotación en la portería, por lo que Mier regresará al once inicial de La Máquina.

Joel Huiqui dirige a ras de césped a La Máquina ante los Bravos | Imago7

Para este compromiso, Cruz Azul saltará al terreno de juego con Kevin Mier en la portería; Omar Campos, Jesús Orozco Chiquete Gonzalo Piovi, que Erik Lira portará el gafete de capitán.

En el mediocampo estarán Agustín Palavecino, Andrés Montaño y Amaury García, acompañados por Charly Rodríguez.

En el ataque, Rogelio Chávez y Gabriel 'Toro' Fernández serán los encargados de buscar los goles para el conjunto cementero.

Charly Rodríguez y Kevin Mier viendo la anotación de Chino Huerta | MEXSPORT