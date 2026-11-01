Tigres es uno de los equipos eliminados del Apertura 2026 | MexSport

Los felinos terminarán el Apertura 2026 sin conseguir una victoria fuera de casa, algo que no les ocurría desde el Clausura 2009

El Apertura 2026 quedará marcado como uno de los torneos más complicados para Tigres en los últimos años. Además de quedarse prácticamente sin posibilidades de clasificar a la Liguilla tras caer 3-0 ante Pachuca, los felinos también terminarán el campeonato con una estadística negativa que no registraban desde hace 17 años: no conseguir una sola victoria en condición de visitante.

¿Cuándo fue la última vez que Tigres no ganó de visita?

La última ocasión en que el conjunto universitario había finalizado un torneo de Liga MX sin ganar fuera de casa fue en el Clausura 2009. Desde entonces, Tigres había conseguido al menos un triunfo en territorio rival durante cada campeonato, una regularidad que ahora llegó a su fin.

Durante el Apertura 2026, el equipo auriazul no logró encontrar la fórmula para sumar de a tres lejos del Estadio Universitario. Los partidos fuera de casa representaron una de sus principales asignaturas pendientes, situación que terminó por complicar sus aspiraciones de clasificación.

La falta de resultados como visitante se sumó a un torneo irregular, en el que Tigres perdió terreno en la clasificación y terminó alejándose de los puestos que otorgan un boleto a la Fase Final.

Jugadores de Tigres lamentándose gol en contra en el juego ante León | MEXSPORT

De mal en peor

De esta manera, el equipo de la UANL no solamente romperá una racha de 12 años clasificando consecutivamente a la Liguilla, sino que también pondrá fin a una marca de 17 años sin terminar un campeonato sin victorias como visitante.

Dos estadísticas que reflejan el complicado semestre de Tigres y que obligarán a la institución a realizar una evaluación de cara al siguiente torneo, luego de una campaña muy alejada de las expectativas de su afición.