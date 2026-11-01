Tras la polémica de Antonio Mohamed la lupa de la Liga MX se fijó en Coapa

Antonio Mohamed encendió la polémica alrededor del América y el registro de jugadores extranjeros en el Apertura 2026. Después del enfrentamiento entre las Águilas y Toluca, el técnico de los Diablos Rojos puso sobre la mesa una situación que llamó la atención: el conjunto azulcrema utilizó a 10 futbolistas no formados en México, aunque el reglamento de la Liga MX establece un máximo de nueve registrados en el primer equipo.

¿Qué dijo Antonio Mohamed sobre los extranjeros del América?

Existe una diferencia importante entre utilizar a 10 extranjeros a lo largo de un torneo y tenerlos inscritos simultáneamente. En el caso del América, los movimientos realizados en su plantilla permitieron que todos tuvieran participación sin rebasar el límite establecido por la competencia.

La controversia surgió durante la conferencia de prensa posterior al partido entre América y Toluca. Mohamed fue cuestionado sobre los comentarios de Guillermo Almada acerca de las jugadas que terminaron en gol para los escarlatas, pero el argentino también hizo referencia a la cantidad de extranjeros que utilizaron las Águilas durante el certamen.

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El estratega de los Diablos Rojos señaló que el equipo dirigido por André Jardine había contado con 10 jugadores no formados en México, situación que puso bajo la lupa los registros del conjunto de Coapa y abrió el debate sobre un posible incumplimiento del reglamento.

¿Quiénes son los 10 extranjeros que utilizó América?

A lo largo del Apertura 2026, América contó con 10 futbolistas NFM que tuvieron participación: Brian Rodríguez, Cristian Borja, Miguel Borja, Raphael Veiga, Sebastián Cáceres, Ícaro da Conceicao, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Óscar Perea y Carlos Álvarez.

La cifra se explica por los cambios que realizó la directiva durante el torneo. En las primeras jornadas, Ícaro da Conceicao estaba registrado con el primer equipo y disputó seis encuentros, en los que consiguió marcar un gol.

Posteriormente, con las incorporaciones de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, el América tuvo que realizar modificaciones en sus registros. Para abrir espacio a los dos refuerzos, el club dio de baja a Ícaro da Conceicao y a Raúl Zúñiga, por lo que el brasileño dejó de ocupar una plaza de extranjero en el primer equipo.

De esta manera, Ícaro fue inscrito con la categoría Sub-21, movimiento que permitió liberar su lugar en el registro de la Liga MX. Así, aunque el brasileño ya había tenido minutos con el conjunto principal, dejó de formar parte de los nueve futbolistas NFM que podían estar inscritos simultáneamente.

Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo | RÉCORD

¿América incumplió el reglamento de la Liga MX?

La clave está en el artículo 8 del Apéndice I del Reglamento de Competencia de la Liga MX, que establece que los clubes pueden contar con un máximo de nueve jugadores no formados en México registrados en sus planteles de Primera División.

Además, el mismo apartado contempla la posibilidad de registrar hasta dos futbolistas NFM en la categoría Sub-21 y asignarles el Carnet Único, siempre y cuando el club no haya cubierto el límite de nueve extranjeros registrados en su primer equipo.

Este mecanismo permite que jugadores inscritos en Fuerzas Básicas y sus filiales puedan participar en distintas categorías, de acuerdo con las condiciones establecidas por el reglamento.

Por ello, América puede contemplar a Ícaro da Conceicao mediante esta alternativa, ya que actualmente cuenta con ocho extranjeros registrados en el primer equipo y mantiene disponible una plaza NFM. El brasileño puede ser considerado para ambas categorías a través del Carnet Único, sin que esto represente una plaza adicional en el registro de Primera División.