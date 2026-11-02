El colombiano falló un mano a mano ante Carlos Acevedo; Tahiel Jiménez hizo lo propio

El cierre de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX llegó. Como el futbol mexicano tiene bien acostumbrado a su público, esté dejó grandes momentos, llevandose la tarde los errores frente al arco de Valencia Longa y Tahiel Jiménez en el duelo Santos vs Necaxa, en la comarca lagunera.

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¿Cómo fue el error de Valencia?

Luego de cinco jornadas enrachados, el Santos regresó a casa con la intención de seguir haciendo historia. Sin embargo, se toparon con un Necaxa que bien parado atrás y con un estilo más ofensivo empezó a meter a los de casa en su área.

Tras una extensa presión en su área y con el equipo volcado adelante, los Rayos lograron llegar al arco de Acevedo en más de una ocasión, sin embargo, el momento cumbre llegó cuando un balón de rebote le cayó al cafetalero Valencia Longa, desafortunadamente al quedar mano a mano con Carlos Acevedo y con el arco vació falló su disparo estrellando el balón al poste derecho del larguero.

Santos vs Necaxa Apertura 2026 | MEXSPORT

Tras la jugada el equipo rojiblanco intentó seguir sofocando a los de casa, pero el equipo de Renato Paiva logró detener los esfuerzo de la visita y con una posesión más larga se hicieron de los momentos del partido, llegando a tener una jugada clave a mediados del primer tiempo.

Tahiel Jiménez dejó ir la ventaja

Como si de revancha se tratase, así como el colombiano falló su disparo, el delantero estrella de los Guerreros hizo lo propio, dejando ir la posible venta del primer go de juego antes del descanso.

Tahiel Jiménez, jugador de Santos | MEXSPORT

Luego de retener el balón y parar la presión de Necaxa, el equipo de la Comarca Lagunera se fue al frente en busca de romper el cero. Tras varios intentos finalmente llegaron a línea de fondo y un centro terminó en los pies del mexicano Tahiel Jiménez, mismo que con el arco de frente falló su disparo al volar el balón por encima del marco de Javier Orantes.