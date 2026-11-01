Aleco Irarragorri y Benjamín Galindo se reúnen en emotivo encuentro que recuerda la historia de Santos Laguna

El presidente de los Guerreros y el histórico exfutbolista mexicano fueron captados juntos en una reunión

El presidente de Santos Laguna, Aleco Irarragorri, y el histórico exfutbolista mexicano Benjamín Galindo protagonizaron un encuentro que fue compartido a través de redes sociales, en una reunión que juntó a dos generaciones vinculadas con la historia del conjunto de la Comarca Lagunera.

El encuentro llamó la atención por la relación que ambos personajes mantienen con Santos Laguna. Mientras Aleco Irarragorri representa una nueva etapa en la dirigencia de los Guerreros, Benjamín Galindo es considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia del club, tanto por sus logros dentro de la cancha como por su posterior trayectoria como entrenador.

¿Qué relación tienen Aleco Irarragorri y Benjamín Galindo con Santos Laguna?

Aleco Irarragorri asumió la presidencia de Santos Laguna como parte de una nueva etapa administrativa de la institución. Su presencia al frente del conjunto lagunero representa una continuidad en la estructura directiva del club, que busca recuperar protagonismo dentro del futbol mexicano.

Por su parte, Benjamín Galindo llegó a Santos Laguna para la Temporada 1994-1995, procedente de Chivas, y rápidamente se convirtió en una de las figuras del equipo. El mediocampista fue pieza importante en la conquista del título del Invierno 1996, el primer campeonato de Liga MX en la historia de los Guerreros.

Aleco Irarragorri a su llegada al partido de Santos de la Jornada 11 | Imago7

Benjamín Galindo, campeón con Santos Laguna como jugador y entrenador

La historia del Maestro con Santos Laguna no terminó después de su retiro como futbolista. En el Clausura 2006 tuvo su primera oportunidad como director técnico del equipo, aunque aquella etapa fue breve. Posteriormente regresó al banquillo en el Apertura 2011, cuando condujo a los Guerreros hasta la Final del campeonato frente a Tigres.

Su mayor logro como estratega llegó en el Clausura 2012, cuando Santos Laguna conquistó el título de Liga MX tras vencer a Rayados de Monterrey. Con ese campeonato, Galindo consolidó su lugar entre las figuras más representativas de la institución, al conseguir títulos tanto como jugador como entrenador.