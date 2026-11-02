Joel Huiqui ve a Cruz Azul como candidato al título y va por el liderato

Joel Huiqui dirige a ras de césped a La Máquina ante los Bravos | Imago7

Cruz Azul no solamente quiere cerrar el Apertura 2026 en los primeros puestos, también tiene la convicción de que puede pelear por el campeonato

Así lo dejó claro Joel Huiqui, quien aseguró que La Máquina es candidata al título y que su principal objetivo en el cierre de la fase regular será alcanzar el liderato, en una disputa directa con América y Chivas.

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“Es un triple empate de diferencia de goles. Para ser el mejor obviamente hay que demostrarlo. El par de goles que no pudimos meter qué nos habría dado el segundo lugar. Hemos encontrado un ritmo ganador, Cruz Azul es candidato para el título, ojalá podamos conseguir el liderato”, aseguró.

El técnico también reconoció que el cierre de la fase regular será complicado, pues América, Chivas y Cruz Azul mantienen una competencia muy cerrada por los primeros puestos.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, en entrenamiento | @CruzAzul

“Está cerrado el cierre del torneo pensando en el liderato, hay una guerra importante por los primeros puestos, estamos cerca del liderato. Los tres que competimos en la punta están haciendo buen torneo, la diferencia es mínima. Esperamos que se pueda definir antes para aspirar al liderato”, añadió.

Joel Huiqui celebra con Cruz Azul el título en el Clausura 2026 | IMAGO 7