Cruz Azul vence a León con sello de Andrés Montaño y se afianza en la pelea por la cima

Con goles de Andrés Montaño y del reaparecido José Paradela, el conjunto celeste se impuso 2-1 a los Esmeraldas

Cruz Azul volvió a hacer pesar su casa. La Máquina consiguió una victoria de 2-1 ante León en el Estadio Banorte, sumó tres puntos importantes y alcanzó las 29 unidades en el Apertura 2026, cifra que lo mantiene como tercer lugar, igualado en puntos con América y Chivas.

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El encargado de abrir el camino del triunfo fue Andrés Montaño. Al minuto 56, después de una revisión en el VAR, el árbitro señaló penalti y el mediocampista celeste tomó la responsabilidad desde los once pasos. El dorsal 10 no falló y ejecutó un cobro implacable para romper el cero en el marcador.

El buen momento de Montaño no es casualidad, pues ya acumula seis partidos consecutivos registrando al menos un gol o una asistencia.

Andrés Montaño festejando su anotación l MEXSPORT

Para la segunda mitad, Huiqui movió sus piezas y encontró respuestas desde el banquillo. Al minuto 61 ingresaron José Paradela y Nicolás Ibáñez, dos futbolistas que regresaron a la actividad y que terminarían siendo determinantes en el encuentro.

Once minutos después de su ingreso, ambos participaron en la segunda anotación de Cruz Azul, con José Paradela como protagonista al reencontrarse con el gol después de superar su lesión.

José Paradela jugando ante León l MEXSPORT

Con la ventaja a su favor, La Máquina no bajó el ritmo y continuó buscando ampliar la diferencia. Desde las tribunas, la afición respondió y pintó de azul el Estadio Banorte. Al 90+10 Alfonso Alvarado anotó gol de León.