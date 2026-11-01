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Cruz Azul vs León EN VIVO Jornada 15 Apertura 2026: Transmisión, goles y resultado
Actualizado a 14:42 - 1 de noviembre de 2026
El Apertura 2026 empieza a definir a sus invitados para la ‘Fiesta Grande’ del balompié mexicano
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La Máquina no quiere quedarse atrás y buscará ante la Fiera seguir acechando la cima del Apertura 2026 en busca de imponer condiciones en la Liguilla cerrando como local.
Cruz Azul llega a este encuentro sin haber perdido desde la Jornada 9: tres victorias consecutivas ante Querétaro, Pachuca y Juárez, al igual que dos empates consecutivos ante Pumas y Necaxa. La Máquina se encuentra en la cuarta posición de la tabla, con treinta y dos goles a favor, veintitrés tantos en contra y una diferencia de +9.
Por su parte, León llegó a este partido con una seguidilla de múltiples resultados a lo largo de las últimas cinco jornadas: empate ante Toluca, victoria ante Tigres, una goleada en contra ante América, empate ante Puebla y una victoria ante Juárez.
La Fiera se encuentra en la posición séptima con veintiún goles a favor, dieciocho tantos en contra y una diferencia de +3. Y depende de sí mismo para poder estar entre los mejores 8.