Cruz Azul vs León EN VIVO Jornada 15 Apertura 2026: Transmisión, goles y resultado

La Máquina no quiere quedarse atrás y buscará ante la Fiera seguir acechando la cima del Apertura 2026 en busca de imponer condiciones en la Liguilla cerrando como local.

Cruz Azul llega a este encuentro sin haber perdido desde la Jornada 9: tres victorias consecutivas ante Querétaro, Pachuca y Juárez, al igual que dos empates consecutivos ante Pumas y Necaxa. La Máquina se encuentra en la cuarta posición de la tabla, con treinta y dos goles a favor, veintitrés tantos en contra y una diferencia de +9.

Por su parte, León llegó a este partido con una seguidilla de múltiples resultados a lo largo de las últimas cinco jornadas: empate ante Toluca, victoria ante Tigres, una goleada en contra ante América, empate ante Puebla y una victoria ante Juárez.