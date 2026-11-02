Palavecino sufre aparatoso choque con Guevara y termina con fuerte corte en la mejilla ante León

El mediocampista argentino de Cruz Azul protagonizó un duro impacto accidental con el defensor colombiano en los primeros minutos del partido

Las acciones correspondientes a la Jornada 15 de la Liga MX se detuvieron momentáneamente tras un aparatoso incidente que sacudió el césped del Estadio Banorte. Durante el compromiso entre Cruz Azul y el Club León, los protagonistas del susto fueron el mediocampista argentino Agustín Palavecino y el defensor central colombiano Juan José Guevara, quienes protagonizaron un fuerte choque físico en los primeros minutos del encuentro.

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El encontronazo dejó tendido sobre el terreno de juego al volante de La Máquina, quien de inmediato requirió la intervención urgente del cuerpo médico debido a un visible corte en la mejilla ocasionado por el impacto. La jugada paralizó los corazones de la afición celeste al ver a su elemento sangrando en el rostro.

El regreso a la batalla tras la atención médica

A pesar de lo aparatoso que resultó el golpe y la tensión generada en los instantes posteriores, la buena noticia para el banquillo celeste no tardó en llegar. Tras recibir los auxilios médicos pertinentes y controlar la herida en el rostro, Agustín Palavecino demostró su entrega al recibir el aval para reincorporarse al partido.

Agustín Palavecino tirado en el césped l MEXSPORT