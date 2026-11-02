Las acciones correspondientes a la Jornada 15 de la Liga MX se detuvieron momentáneamente tras un aparatoso incidente que sacudió el césped del Estadio Banorte. Durante el compromiso entre Cruz Azul y el Club León, los protagonistas del susto fueron el mediocampista argentino Agustín Palavecino y el defensor central colombiano Juan José Guevara, quienes protagonizaron un fuerte choque físico en los primeros minutos del encuentro.
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El encontronazo dejó tendido sobre el terreno de juego al volante de La Máquina, quien de inmediato requirió la intervención urgente del cuerpo médico debido a un visible corte en la mejilla ocasionado por el impacto. La jugada paralizó los corazones de la afición celeste al ver a su elemento sangrando en el rostro.
El regreso a la batalla tras la atención médica
A pesar de lo aparatoso que resultó el golpe y la tensión generada en los instantes posteriores, la buena noticia para el banquillo celeste no tardó en llegar. Tras recibir los auxilios médicos pertinentes y controlar la herida en el rostro, Agustín Palavecino demostró su entrega al recibir el aval para reincorporarse al partido.
De esta manera, el mediocampista argentino logró mantenerse como parte del once inicial que comanda tácticamente el conjunto cruzazulino, dejando atrás el sobresalto en un duelo crucial de la recta final del torneo frente a unos Esmeraldas que también saltaron a la cancha con el colombiano Juan José Guevara consolidado en la zaga central.