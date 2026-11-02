En entrevista exclusiva con RÉCORD, el futbolista reveló cómo se dio ese acercamiento con el estratega

Andrés Montaño quería saber por qué no estaba teniendo participación con Cruz Azul en el Apertura 2026, por lo que decidió acercarse a Joel Huiqui para expresar su inquietud. La respuesta llegó durante el parón por Fecha FIFA, cuando el mediocampista recibió minutos y aprovechó la oportunidad para llenarle el ojo al entrenador celeste.

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En entrevista exclusiva con RÉCORD, el futbolista reveló cómo se dio ese acercamiento con el estratega, quien mantiene una relación cercana con sus jugadores y le permitió mostrar sus condiciones.

Andrés Montaño, futbolista de Cruz Azul, en partido ante Querétaro | IMAGO7

"Joel tiene un trato cercano con los jugadores, de repente llegó esa inquietud del por qué no estaba jugando, se da la casualidad que en el corte de Fecha FIFA me da minutos. Creo que ahí ayudó como para llenarle un poco el ojo", contó Montaño a RÉCORD.

“Regresamos a que arranca otra vez el torneo, se da la casualidad que el partido se puso a modo a mis características, gracias a Dios se aprovechó la oportunidad y desde ahí Joel me dio la oportunidad y toca ahora a mí respaldarlo en la cancha”, añadió.

Andrés Montaño festejando su anotación l MEXSPORT

Contrato hasta 2029

Montaño también aprovechó para aclarar la duración de su contrato con Cruz Azul, luego de que en redes sociales circulara información equivocada que apuntaba a que su vínculo terminaba en 2027.

“Yo tengo contrato hasta el 2029, todavía hay Andrés Montaño para rato. Ojalá y se sigan dando las cosas, estoy muy contento en Cruz Azul, quiero hacer historia en el club. Creo que es algo que el jugador que viene acá a Cruz Azul se quiere quedar, por el trato, por todo, hay un buen ambiente, te sientes como en casa. Estoy muy contento, quisiera quedarme muchos más años acá”, expresó.

Andrés Montaño, Erik Lira y Nico Ibáñez festejan gol ante Querétaro | MexSport

Por último, habló sobre el respaldo que ha recibido de José Paradela. Aunque no han tenido una charla específica, el argentino se acercó a aconsejar cuando él mismo atravesaba un periodo sin participación debido a una lesión.