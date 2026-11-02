¿Cuál es la racha más larga del América sin ganar de local?

Las Águilas se acercan a su peor marca en el Estadio Azteca

El América atraviesa un momento complicado cuando juega en casa. Las Águilas acumulan cinco partidos consecutivos sin conseguir una victoria como locales en el Apertura 2026, una situación que comienza a encender las alarmas, pues están a solamente un encuentro de igualar una de sus peores marcas en la historia de los torneos cortos de la Liga MX.

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¿Cuándo fue la última vez que América tuvo una racha similar?

El conjunto azulcrema no ha logrado hacer pesar su condición de local en sus compromisos más recientes. Durante esta seguidilla negativa registra tres empates y dos derrotas, resultados que le han impedido sumar de tres frente a su afición y que han complicado su desempeño en el campeonato.

La marca que ahora amenaza al equipo dirigido por André Jardine es de seis encuentros consecutivos sin ganar en casa. Esta racha representa uno de los registros negativos más prolongados del América en la historia reciente del futbol mexicano y ya fue alcanzada por el club en torneos anteriores.

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Uno de los antecedentes más recordados ocurrió durante el Apertura 2015, cuando las Águilas también atravesaron dificultades para conseguir victorias en su propio estadio. En aquel torneo, el equipo capitalino llegó a encadenar seis compromisos sin poder celebrar un triunfo ante su afición.

Ahora, más de una década después, el América vuelve a encontrarse ante un escenario similar. Los cinco partidos sin ganar que acumula en el Apertura 2026 lo colocan a un paso de igualar aquella marca, por lo que su siguiente presentación en casa tendrá un significado especial.

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¿Qué necesita América para evitar igualar su peor racha?

La única manera de impedir que la estadística siga creciendo será conseguir una victoria en su próximo compromiso como local. Un triunfo permitiría a los azulcremas cortar la mala dinámica y evitar alcanzar los seis encuentros consecutivos sin ganar.

De lo contrario, el equipo de Coapa igualará una de sus rachas más negativas en torneos cortos, un registro que contrasta con las expectativas de una institución acostumbrada a pelear por los primeros puestos y protagonizar cada campeonato.