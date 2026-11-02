El entrenador peruano no se midió en el momento de regañar a quien cometiera una de las fallas

Parece ser que no será necesario indagar a fondo acerca de cuál ha sido la falla del torneo, pues Juan Valencia, con Necaxa visitando a Santos Laguna ha protagonizado un bochornoso error, el cual ha provocado que su técnico Juan Reynoso le de un regaño digno del recuerdo.

Fue al minuto 19 cuando el jugador colombiano erró una de las jugadas más claras del partido estrellando el balón en la base del poste, pero su cambio llegó hasta el minuto 59, cuando ya en la banca, el entrenador peruano evidenció su molestia con Valencia, llevando su reacción hasta el llanto.

La falla y el regaño del año llegaron juntos

Para Juan Máximo Reynoso poco importó que el error de Juan Valencia, fallando en un par de ocasiones sin portero para poner adelante a Necaxa ya fuera una razón suficiente para que su jugador se sintiera mal consigo mismo, por lo que apenas llegando a la banca, volteó a verlo y le dio un regaño más que efusivo.

Esto provocó que, Valencia se cubriera el rostro con la camiseta que portaba para el juego, y, al bajarla por un momento, pudiera apreciarse que llegó al llanto a su persona, recibiendo el apoyo de parte de uno de los miembros del cuerpo técnico.

En cuanto a la falla, considerando el resultado final de 1-0 para Santos Laguna, sí terminó por afectar; sin embargo, Necaxa ya es uno de los equipos que están completamente eliminados de cualquier posibilidad de clasificar en el Apertura 2026.

Santos Laguna vence a Necaxa y se mete al octavo lugar del Apertura 2026

Santos Laguna consiguió una importante victoria de 1-0 sobre Necaxa en el Estadio TSM, durante la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. El conjunto dirigido por Renato Paiva aprovechó un autogol en la segunda mitad para quedarse con los tres puntos y escalar hasta la octava posición de la tabla general, con 22 unidades.

Durante la primera mitad, los Rayos fueron superiores y generaron oportunidades para abrir el marcador, pero la falta de contundencia les impidió tomar ventaja. Valencia Longa desperdició una ocasión frente al guardameta Carlos Acevedo, mientras que Tahiel Jiménez también dejó escapar una oportunidad para Santos al mandar su remate por encima de la portería.

Santos en su triunfo sobre Necaxa | IMAGO7