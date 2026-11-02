El todavía jugador del América fue visto en el Allianz Parque durante el partido de su exequipo, mientras continúa en Brasil tras sufrir una lesión en el hombro

Raphael Veiga volvió a aparecer públicamente en Brasil. El mediocampista, que pertenece al América, estuvo presente en el Allianz Parque para apoyar al Palmeiras durante su partido frente al Vasco da Gama, en medio de las dudas sobre su estado físico tras la lesión de hombro que sufrió recientemente.

Desde que se dio a conocer su lesión en el hombro del que ya fue operado, el futbolista ha permanecido en territorio brasileño, lugar donde iba a hacer su rehabilitación. Sin embargo, fue captado en las tribunas del inmueble acompañando a su antiguo equipo.

Su futuro en el América se desconoce

Raphael Veiga puede estar viviendo sus últimos momentos en el Club de Coapa, por el mensaje que Santiago Baños, presidente deportivo, dejó en el aire la continuidad del brasileño debido al alto costo de su carta para una compra definitiva.

"Es complicado el tema de la compra porque no es un jugador barato; en la nómina también nos pega mucho, es difícil, se ven pocas probabilidades de que pueda seguir”, destacó en una reciente entrevista con TUDN.

Pese a ser el torneo donde más empezaba a responder, donde en nueve partidos llevaba 1 gol y 2 asistencias en el Apertura 2026, siendo uno de los recurrentes en los once de Guillermo Almada, siendo su último partido ante Rayados de Monterrey el pasado 11 de octubre de 2026, posteriormente sufrió una luxación en el hombro izquierdo durante un entrenamiento previo al partido contra el León.

Jugadores del América durante una práctica | X: @ClubAmerica

Raphael Veiga sigue en Brasil tras para seguir con su recuperación

La presencia del brasileño en el estadio volvió a poner el foco sobre su situación médica, pues el futbolista terminó por someterse a una intervención quirúrgica por la lesión en el hombro, situación que representa un contratiempo para el jugador y para el América.

Su aparición en el Allianz Parque sigue generando polémicas. Mientras continúa con su proceso médico en Brasil, el mediocampista aprovechó para estar cerca del Palmeiras, club con el que vivió una etapa importante de su carrera antes de llegar al futbol mexicano.