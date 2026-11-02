Los Potros repiten los números de Mazatlán y apuntan a uno de sus peores torneos

Jugadores de Atlante en celebración en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

En su regreso a Primera División, Atlante suma 14 puntos, tiene una de las peores ofensivas y defensivas del torneo

El regreso de Atlante a la Liga MX está lejos de cumplir las expectativas, debido a que después de 15 jornadas, los Potros de Hierro acumulan apenas 14 unidades y se mantienen entre las peores ofensivas y defensivas del campeonato, con 16 goles a favor y 24 en contra. El panorama comienza a recordar tanto a los últimos torneos de Mazatlán como a las campañas que llevaron al conjunto azulgrana a perder la categoría en 2014.

Atlante apunta a firmar uno de sus peores torneos

Con dos jornadas por disputar, el equipo dirigido por Miguel Herrera atraviesa uno de sus campeonatos más complicados desde la implementación de los torneos cortos. Sus 14 puntos lo colocan cerca de los registros que consiguió en su última etapa en el máximo circuito.

En el Clausura 2013, Atlante terminó en el último lugar con 13 unidades; posteriormente, en el Apertura 2013, ocupó el penúltimo puesto con 12 puntos, apenas uno por encima de Pumas. Finalmente, en el Clausura 2014 consiguió 18 unidades y terminó en la posición 17, solamente dos por encima de Veracruz. Aquellos resultados antecedieron su descenso.

Mazatlán cambió de nombre, pero los problemas continúan

Para concretar su regreso al máximo circuito, Atlante adquirió la franquicia de Mazatlán, equipo que anteriormente había tomado el lugar de Monarcas Morelia; sin embargo, los números de los Cañoneros en sus últimos campeonatos muestran similitudes con el presente azulgrana.

Jugadores de Atlante en celebración en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

En su último torneo, Mazatlán consiguió 15 puntos, con 22 goles a favor y 37 en contra. En su antepenúltimo certamen registró 14 unidades, con 20 anotaciones y 29 recibidas. Actualmente, los Potros tienen los mismos puntos que los Cañoneros en aquel campeonato, además de presentar dificultades para marcar y defender.

La mejor campaña de Mazatlán llegó en el Apertura 2023, cuando sumó 22 puntos y terminó décimo, aunque quedó eliminado en el Play-In.